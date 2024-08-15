Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε την ερασιτέχνη μπαλαρίνα Ξένια Καρέλινα σε 12 χρόνια φυλάκιση για προδοσία επειδή δώρισε 51 δολάρια σε φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει την Ουκρανία.

Η 32χρονη Καρέλινα, όπως γράφει το BBC η οποία έχει αμερικανική και ρωσική υπηκοότητα, ομολόγησε την ενοχή της την περασμένη εβδομάδα μετά από δίκη κεκλεισμένων των θυρών.

Η Καρελίνα ζούσε στο Λος Άντζελες και έγινε πολίτης των ΗΠΑ το 2021.

Συνελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο όταν επισκέφθηκε την Αικατερινούπολη για να δει την οικογένειά της.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης 15 ετών. Το δικαστήριο στο Αικατερινούπολη την έκρινε ένοχη για εσχάτη προδοσία και την καταδίκασε σε φυλάκιση 12 ετών.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, η Καρέλινα έκανε από τις πρώτες κιόλας ημέρες του πολέμου μια δωρεά περίπου 50 δολαρίων στη μη κυβερνητική οργάνωση Razom, η οποία παράσχει υλική βοήθεια στην Ουκρανία.

Το δικαστήριο επισήμανε πως αυτά τα χρήματα «χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, όπλων και πυρομαχικών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

«Κατά τη διάρκεια της δίκης, η κατηγορούμενη ομολόγησε την ενοχή της», ανέφερε το δικαστήριο.

Σε μια επιστολή που ανήρτησε σήμερα ο δικηγόρος της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ξένια Καρέλινα ευχαριστεί τους ανθρώπους που τη στήριξαν.

Αυτή η καταδίκη λαμβάνει χώρα την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Μόσχα ότι στοχοθετεί συγκεκριμένα τους Αμερικανούς στη Ρωσία προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί για την ανταλλαγή με Ρώσους που κρατούνται σε δυτικές χώρες.

Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων από τον Ψυχρό Πόλεμο μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου, κατά την οποία απελευθερώθηκαν κυρίως Αμερικανοί δημοσιογράφοι και Ρώσοι αντιφρονούντες που κρατούνταν στη Ρωσία έναντι κατασκόπων που ήταν φυλακισμένοι σε δυτικές χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.