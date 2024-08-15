Σφοδρές συγκρούσεις στο ανατολικό μέτωπο αναφέρει το Κίεβο

Η Ουκρανία ανέφερε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ρωσική στρατιωτική πίεση υποχωρεί κατά μήκος του ανατολικού μετώπου εντός των συνόρων της σήμερα, μία και πλέον εβδομάδα μετά την εισβολή της στη Ρωσία και έκανε λόγο για τις σφοδρότερες μάχες εδώ και εβδομάδες κοντά στο Ποκρόβσκ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του στρατού Ντμίτρο Λικόβιι είπε ότι η Ρωσία έχει μετακινήσει ορισμένα στρατεύματα από τον κατεχόμενο ουκρανικό νότο σε άλλες περιοχές, όμως αυτό δεν συνιστά προς το παρόν μία μεγάλη αναδιάταξη.

«Δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές αλλαγές στο μέγεθος των δυνάμεων και ο αριθμός του στρατιωτικού προσωπικού δεν έχει αλλάξει αρκετά ώστε να υποδείξει οποιαδήποτε αλλαγή ή εξασθένιση… των εχθροπραξιών», επισήμανε ο Ουκρανός αξιωματικός σε δηλώσεις του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Σερχίι Τσεχότσκιι, αξιωματικός της 59ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, δήλωσε πως δεν υπάρχει χαλάρωση στη ρωσική πίεση στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου η Ρωσία έχει επικεντρώσει τις επιθέσεις της εδώ και μήνες.

«Ο εχθρός, παρά τα όσα συμβαίνουν στο έδαφος της Ρωσίας, συνεχίζει να διατηρεί τον όγκο των στρατευμάτων του σε αυτήν την κατεύθυνση και προσπαθεί να καταγράψει επιτυχίες», είπε ο Τσεχότσκιι στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες εφεδρικές δυνάμεις τους στο ανατολικό Ντονέτσκ και έχουν «πραγματικά πιέσει» την Ουκρανία εκεί, συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη 58 μάχες μεταξύ των δυνάμεων του Κιέβου και της Μόσχας στο μέτωπο κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, που βρίσκεται υπό τον ουκρανικό έλεγχο, οι περισσότερες που έχουν αναφερθεί στο πλαίσιο μίας μονάχα ημέρας αυτόν τον μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

