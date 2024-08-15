Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο κηρύσσεται το Μπέλγκοροντ

Το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών κήρυξε σήμερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο την περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με το Κουρσκ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του υπουργείου Αλεξάντερ Κουρενκόφ.

«Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει περίπλοκη και τεταμένη. Ως αποτέλεσμα των τρομοκρατικών επιθέσεων από ουκρανικές ένοπλες ομάδες στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές, υπάρχουν νεκροί και τραυματισμένοι πολίτες», δήλωσε ο ίδιος.

Χθες ο περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ, της ρωσικής περιφέρειας που γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσε πως κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε επίπεδο περιφέρειας, επικαλούμενος την «εξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση λόγω των συνεχιζόμενων ουκρανικών βομβαρδισμών.

«Η κατάσταση στην περιφέρειά μας, την Μπέλγκοροντ, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και τεταμένη, εξαιτίας των βομβαρδισμών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Καταστράφηκαν σπίτια, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν πολίτες», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

«Για να εγγυηθούμε καλύτερη προστασία του πληθυσμού και να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια στα θύματα, θα κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε επίπεδο περιφέρειας» από σήμερα, πρόσθεσε και τόνισε πως ζητεί η Μόσχα να κηρύξει επίσης κατάσταση εκτάκτου ανάγκης «σε ομοσπονδιακό επίπεδο».

Έκανε λόγο για επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον δυο χωριών της περιφέρειας — πρόκειται για το Σεμπέκινα και το Ουστίνκα. Οι αρχές στις περιφέρειες Κουρσκ, Βαρόνεζ και Μπριάνσκ έκαναν και αυτές λόγο για επιδρομές της Ουκρανίας με drones, διαβεβαιώνοντας πάντως πως καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές στο Κουρσκ ανέφεραν ακόμη πως καταστράφηκαν τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι πάνω από την περιφέρεια τη νύχτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.