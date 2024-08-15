Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε και τα 29 drones που εκτόξευσε η Ρωσία

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε και τα 29 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης και που σύμφωνα με αξιωματούχους προκάλεσε μικρές μόνο ζημιές.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης τρεις κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59 κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τσερκάσι, στην κεντρική Ουκρανία, δήλωσε ότι θραύσματα προκάλεσαν ζημιές σε παράθυρα και μια κατοικία, ενώ οι κυβερνήτες στο Κίεβο, το Πολτάβα και το Κιρόβοχραντ δεν ανέφεραν θύματα ούτε πλήγματα σε υποδομές.

Ο κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας του Μικολάιφ δήλωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε πέντε drones στην περιοχή, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές.

Οκτώ ακόμα drones καταρρίφθηκαν στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκαν και 13 ακόμα τραυματίστηκαν σε διάφορες ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή την προηγούμενη ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.