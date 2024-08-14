Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία έπληξε με βαλλιστικό πύραυλο το λιμάνι της Οδησσού - Δείτε βίντεο

Β'ιντεο κατέγραψε τον θόρυβο από την έκρηξη του βαλλιστικού πυραύλου στην Οδησσό

Οδησσός

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του λιμανιού της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.

Ακούστε στο βίντεο τον θόρυβο από τη στιγμή της έκρηξης στην Οδησσό: 

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού ανέφερε πως κατά την πυραυλική επίθεση τραυματίστηκε ένας οδηγός φορτηγού που μετέφερε σιτηρά, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Οδησσός Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark