Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του λιμανιού της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.

Ακούστε στο βίντεο τον θόρυβο από τη στιγμή της έκρηξης στην Οδησσό:

El punto de llegada es el puerto de Odessa, donde actualmente hay un gran incendio.

El vídeo captó el sonido de un misil balístico llegando al puerto de Odessa. pic.twitter.com/6U36LCJaGY — Noticias del otro lado (@LadoNoticias) August 14, 2024

🚀 È stato colpito un magazzino militare nel porto di Odessa, militanti delle forze armate ucraine, compresi stranieri, sono stati uccisi, ambulanze si stanno avvicinando al luogo - podpolie pic.twitter.com/AWtoe0w5oD — Luigi Basemi 🏅 (@LBasemi) August 14, 2024

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού ανέφερε πως κατά την πυραυλική επίθεση τραυματίστηκε ένας οδηγός φορτηγού που μετέφερε σιτηρά, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

