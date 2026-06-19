Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς προβολές, που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Στο εμβληματικό «The Cube» της Times Square, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα διαφημιστικά σημεία παγκοσμίως, προβάλλεται επί 24ώρου βάσεως βίντεο αφιερωμένο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Η καμπάνια, η οποία διαρκεί από τις 13 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου 2026, φέρνει εικόνες από το Αιγαίο μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων κατοίκων και επισκεπτών της αμερικανικής μεγαλούπολης, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και τη μοναδική ταυτότητα των νησιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η χρονική συγκυρία της προβολής, καθώς η περιοχή της Νέας Υόρκης και του New Jersey φιλοξενεί σημαντικούς αγώνες του FIFA World Cup 2026. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη προσελκύει εκατομμύρια φιλάθλους, δημοσιογράφους και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την τουριστική προβολή προορισμών διεθνούς ενδιαφέροντος.

Σε ανάρτησή του, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την περιοχή, τονίζοντας ότι «από το Αιγαίο, στην Times Square» και «από το Αιγαίο, στην καρδιά του κόσμου», τα νησιά της περιφέρειας αποκτούν παρουσία σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του πλανήτη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς προβολής του Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των νησιών σε αγορές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και τη διατήρηση της ισχυρής παρουσίας τους στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προβολή των νησιών του Αιγαίου στην Times Square δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική πράξη διαφήμισης. Αντιστοιχεί ταυτόχρονα σε μια επένδυση τουριστικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της νησιωτικής Ελλάδας σε μια περίοδο έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού για την προσέλκυση επισκεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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