Ο ΣΚΑΪ, με μια μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή στην καρδιά των εξελίξεων, φέρνει τις κρίσιμες αμερικανικές εκλογές στην οθόνη σας.

Η Σία Κοσιώνη θα παρουσιάσει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου, ζωντανά από την Ουάσιγκτον. Δίπλα της, για την ανάλυση των εξελίξεων, θα βρίσκεται ο διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς. Τον παλμό και τις αντιδράσεις από τα επιτελεία των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών θα μεταφέρουν ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ, Μιχάλης Ιγνατίου και ο ανταποκριτής Χριστόδουλος Αθανασάτος. Στον αέρα, παρεμβαίνουν κορυφαίοι αναλυτές της αμερικανικής πολιτικής σκηνής με συνεντεύξεις και αναλύσεις πριν, κατά

τη διάρκεια και την επομένη της μεγάλης εκλογικής μάχης.

Επίσης, την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στις 23.45, ο Παύλος Τσίμας παρουσιάζει την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «ΧΑΡΙΣ VS ΤΡΑΜΠ». Με ζωντανές συνδέσεις σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, γερουσιαστές, ειδικοί αναλυτές και οι ανταποκριτές του ΣΚΑΪ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ενημερώνουν για την τρέχουσα επικαιρότητα. Στο studio, Έλληνες και Αμερικανοί πολιτικοί αναλυτές και διπλωμάτες θα δίνουν τις εκτιμήσεις τους για τον νικητή και για τις επιπτώσεις του τελικού αποτελέσματος σε ολόκληρο τον πλανήτη. 4, 5 & 6 Νοεμβρίου, ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

