Γενέθλια έχει σήμερα η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι η οποία όμως βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι όπου πραγματοποιείται η Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για το Μέλλον της Ενέργειας.

Λόγω της ημέρας ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα θέλησε να κάνει ένα δώρο στην Μελόνι. Όταν λοιπόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας έφτασε στο Adnec Centre του Άμπου Ντάμπι είδε τον Έντι Ράμα να την περιμένει γονατιστός.

«Υψηλοτάτη...» της είπε χαμογελαστός και της έδωσε το δώρο της για τα 48α γενέθλιά της.

Ο Ράμα επέλεξε να της κάνει δώρο ένα μεγάλο λευκό μεταξωτό μαντήλι με εικόνες πάνω της αλβανικής λαϊκής κουλτούρας τυπωμένες σε γκρι και μαύρο χρώμα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός με πλατύ χαμόγελο ευχαρίστησε τον Ράμα λέγοντας: «Τι χαρακτήρας είσαι!».

«Ζήτησα από τους δημοσιογράφους να τραγουδήσουν το "Happy Birthday", γιατί σας αρέσει πολύ!» της είπε στη συνέχει ο Ράμα και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους πρόσθεσε: «Είστε εδώ για να τραγουδήσετε το "Happy Birthday", σωστά;» με την Μελόνι να απαντάει: «Μη με ντροπιάζεις».

Δείτε το βίντεο

Edi Rama - Giorgia Meloni - Abu Dhabi - Birthday gift pic.twitter.com/GvGktJu1c9 — News video (@Newsvideo13) January 15, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.