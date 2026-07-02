Αλβανία: Ο Ράμα ειρωνεύεται τις διαδηλώσεις, καθώς η ένταση κλιμακώνεται στα Τίρανα

Οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τίρανα κλιμακώθηκαν περαιτέρω την Πέμπτη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εννέα αστυνομικών και τη σύλληψη 18 διαδηλωτών, έπειτα από σοβαρές συγκρούσεις έξω από το Κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, αντέδρασε στα γεγονότα με μια ειρωνική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, γράφοντας «η άλλοτε όμορφη διαμαρτυρία των πολιτών, του πατριωτισμού και της αγνότητας, μετατράπηκε στη γνωστή ιστορία της σύγκρουσης, της αντιπαράθεσης και της βίας», συνοδεύοντας το σχόλιό του με αρκετά emoji κλόουν.

Οι Αλβανοί διαδηλώνουν εδώ και 33 μέρες στο πλαίσιο της λεγόμενης «Επανάστασης των Φλαμίνγκο». Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ως αντίδραση σε σχέδιο κατασκευής πολυτελούς τουριστικού θερέτρου στις νότιες ακτές της χώρας, το οποίο συνδέεται με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Τζάρεντ Κούσνερ. Στη συνέχεια, όμως, εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του πολιτικού κατεστημένου.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα, του ηγέτη της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα και ολόκληρης της κυβέρνησης. Παράλληλα, απαιτούν τον σχηματισμό μιας μη πολιτικής, τεχνοκρατικής κυβέρνησης, καθώς και ριζικές αλλαγές στον εκλογικό νόμο και στη νομοθεσία που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές και τις επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα δημιουργηθεί μια «νέα Αλβανία».

Μετά τις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών έξω από το Κοινοβούλιο την Τρίτη, οι αστυνομικές αρχές τοποθέτησαν μεταλλικά κιγκλιδώματα για την προστασία των βουλευτών κατά την άφιξή τους στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Η κίνηση αυτή αύξησε περαιτέρω την ένταση και οδήγησε σε νέες συγκρούσεις.

Ένας διαδηλωτής έσπασε το παρμπρίζ περιπολικού χρησιμοποιώντας μεταλλικό φράχτη, ενώ άλλοι πέταξαν πέτρες και κομμάτια από πλακόστρωτο προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να σέρνουν διαδηλωτές και να τους χτυπούν με γκλομπ.

Η βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιορίντα Ταμπάκου, καταδίκασε μέσω Instagram τις «σοκαριστικές εικόνες αστυνομικής βίας», χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες.

Αν και ο Έντι Ράμα, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι πίσω από το κίνημα κρύβεται ξένη παρέμβαση, δήλωσε πρόθυμος να ξεκινήσει διάλογο με ορισμένους διαδηλωτές σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες, αρνήθηκε να παραιτηθεί. Οι διαδηλωτές, από την πλευρά τους, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Πηγή: skai.gr

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