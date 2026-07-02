Γαλλία: Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης για τον φονικό καύσωνα

Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί κατέθεσαν την Πέμπτη οι βουλευτές των Γάλλων Πρασίνων, κατηγορώντας την για τον χειρισμό του σφοδρού καύσωνα στα τέλη Ιουνίου, την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται για νέο κύμα ακραίων θερμοκρασιών την επόμενη εβδομάδα.

Η πρόταση, την οποία συνυπογράφουν 32 βουλευτές των Πρασίνων, 25 βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας και ένας Σοσιαλιστής βουλευτής, αναμένεται να συζητηθεί στην Εθνοσυνέλευση στις 6 Ιουλίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο των Πρασίνων που μίλησε στο Reuters.

Ωστόσο, η προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης μειοψηφίας του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί θεωρείται απίθανο να ευοδωθεί.

H Εθνική Συσπείρωση έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα στηρίξει την πρόταση, ενώ οι Σοσιαλιστές δεν έχουν υποστηρίξει καμία από τις προτάσεις δυσπιστίας που έχουν κατατεθεί κατά του Λεκορνί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν δήλωσε την Τετάρτη, ενόψει της κατάθεσης της πρότασης: «Υπάρχει μια κυβέρνηση που διαχειρίζεται την κρίση και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που την τροφοδοτούν καταθέτοντας αυτή την πρόταση».

Παρότι οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν από τα επίπεδα-ρεκόρ, εξακολουθούν να κυμαίνονται γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να αυξηθούν εκ νέου το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

Η Γαλλία κατέγραψε τουλάχιστον 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου, ανακοίνωσε την Κυριακή η δημόσια υπηρεσία υγείας, προειδοποιώντας ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα υψηλότερος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης την Τρίτη, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Σιριέλ Σατελέν, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση φέρει μέρος της ευθύνης για τους θανάτους που σημειώθηκαν εξαιτίας του καύσωνα.

Ορισμένοι βουλευτές των Πρασίνων υποστήριξαν μάλιστα ότι οι νεκροί μπορεί να έφτασαν τους 10.000, εκτίμηση που ο Λεκορνί απέρριψε με οργή, χαρακτηρίζοντάς την «σκανδαλώδη» και «ανάξια».



Πηγή: skai.gr

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