Έντι Ράμα από Χανιά: Ο Αναστάσιος είχε το θάρρος να ορίσει έναν Αλβανό διάδοχο

Έντι Ράμα από Χανιά : Ο Αναστάσιος είχε το όραμα, τη σοφία και το θάρρος να ορίσει έναν Αλβανό διάδοχο

Ο Έντι Ράμα θα μιλήσει στους Αλβανούς ομογενείς σε ανοικτή εκδήλωση το κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού στα Χανιά.

Με την αφορμή της παρουσίας του Έντι Ράμα στα Χανιά (ΕΔΩ) το zarpanews.gr ζήτησε το σχόλιο του Αλβανού Πρωθυπουργού για την σημερινή τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννη που έλαβε χώρα στα Τίρανα.

Ο κ. Ράμα, απαντώντας σημείωσε ότι «θα ήθελα για ακόμα μια φορά να αποτίσω φόρο τιμής στον μακαριστό Αναστάσιο, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος που ξαναγέννησε μέσα από τις στάχτες της και ξαναέχτισε την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας και ο οποίος είχε το όραμα, τη σοφία και το θάρρος να ορίσει έναν Αλβανό διάδοχο.

Ήρθε ως ένας Έλληνας ιερέας αλλά έγινε ο Αλβανίας, Αναστάσιος. Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτόν.

