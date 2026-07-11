Αλβανία: Κανονικά η συναυλία του Kanye West παρά τις αντιδράσεις

Η κυβέρνηση της Αλβανίας υπερασπίστηκε την Παρασκευή την απόφασή της να διαθέσει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της επικείμενης συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Kanye West στην πρωτεύουσα της χώρας, εν μέσω αναφορών ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων είναι χαμηλότερες των προσδοκιών.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δέχεται επικρίσεις από στελέχη της αντιπολίτευσης και εκπροσώπους του καλλιτεχνικού χώρου, μετά την ανακοίνωση της κρατικής χρηματοδότησης για τη συναυλία του Σαββάτου.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι καθημερινές διαδηλώσεις που ζητούν την παραίτηση του Ράμα, οι οποίες ξεκίνησαν εξαιτίας των σχεδίων για την κατασκευή ενός τουριστικού θερέτρου που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στη νότια Αλβανία, συνεχίζονται για δεύτερο μήνα.

Το κίνημα διαμαρτυρίας, που πυροδοτήθηκε από την προγραμματισμένη ανάπτυξη σε προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο, έχει εξελιχθεί σε σημείο συσπείρωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας απέναντι στη διαφθορά, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Απαντώντας στην κριτική, ο υπουργός Πολιτισμού της Αλβανίας, Μπλέντι Γκόντζε, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της συναυλίας, ώστε τα Τίρανα να μπουν στον «χάρτη των πρωτευουσών που φιλοξενούν εκδηλώσεις αυτού του μεγέθους». «Η επιτυχία μιας συναυλίας δεν μετριέται μόνο από τα έσοδα των εισιτηρίων», δήλωσε ο Γκόντζε, επικαλούμενος τα εκτιμώμενα οφέλη για τον τουρισμό που θα μπορούσε να αποφέρει η εκδήλωση.

Ο ράπερ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς εξαιτίας δηλώσεων με τις οποίες εξυμνούσε τον ναζιστή ηγέτη Αδόλφο Χίτλερ, ενός τραγουδιού με τίτλο «Heil Hitler» και της πώλησης μπλουζών με τη σβάστικα μέσω της ιστοσελίδας του. Στη συνέχεια, ο ίδιος αρνήθηκε ότι είναι αντισημίτης και αποστασιοποιήθηκε από τις δηλώσεις του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντάς τες στη διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει.

Η ανακοίνωση της χρηματοδότησης προκάλεσε την οργή της καλλιτεχνικής κοινότητας της Αλβανίας, με ομάδα δημιουργών να διαδηλώνει έξω από το υπουργείο Πολιτισμού την Πέμπτη.

Ο Άντι Τεπελένα, επιμελητής σύγχρονης τέχνης, δήλωσε στο AFP την Παρασκευή: «Η Αλβανία έχει πολλές επείγουσες ανάγκες και προτεραιότητες», όμως ο Ράμα επέλεξε να χρηματοδοτήσει έναν καλλιτέχνη που «υποστήριξε τον φασισμό, τον αντισημιτισμό και δικαιολόγησε τη δουλεία».

Η συναυλία, για την οποία κατασκευάστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος στα περίχωρα της πόλης, είχε σχεδιαστεί να φιλοξενήσει 60.000 θεατές, όμως τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων υπολείπονται σημαντικά του στόχου.

Ο Ράμα είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είχαν πωληθεί 25.000 εισιτήρια σε επισκέπτες από το εξωτερικό και ότι η κρατική χρηματοδότηση δόθηκε για να αποτραπεί η ακύρωση της συναυλίας και να «αποφευχθεί η έκθεση της Αλβανίας».

Ο Γκόντζε πρόσθεσε επίσης ότι η κατασκευή του προσωρινού σταδίου κόστισε περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ (2,5 εκατομμύρια δολάρια), διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το κόστος είχε φτάσει έως και τα 60 εκατομμύρια ευρώ.



Πηγή: skai.gr

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