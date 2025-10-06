Δικαστής στο εφετείο των Τιράνων έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα, 6 Οκτώβρη, όταν δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στη δικαστική αίθουσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Αλβανίας, ο δράστης συνελήφθη άμεσα μετά το περιστατικό.
Ο Άστριτ Καλάια, που προήδρευε της ακροαματικής διαδικασίας, δέχθηκε επίθεση από άνδρα που βρισκόταν ενώπιόν του. Ο δράστης έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον δικαστή. Κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο δικαστής υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με τις αρχές.
Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν επίσης ένας πατέρας και ο γιος του, που συμμετείχαν ως διάδικοι στη δίκη. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή.
Όπως αναφέρει ο τοπικός Τύπος, ο δράστης βρισκόταν στο δικαστήριο εξαιτίας διαμάχης για ιδιοκτησία γης.
