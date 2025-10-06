Nέα δημοσκόπηση: Πρώτο κόμμα η AfD με 26%

Είναι η τρίτη δημοσκόπηση σε σύντομο χρονικό διάστημα που δίνει πρωτιά στην ακροδεξιά AfD. Δεύτερη η Χριστιανική Ένωση. Ράπισμα για τον Μερτς, στόχος της Βάιντελ η καγκελαρία.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Σε ένα γενικότερο κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας με φόντο τις αυξανόμενες απειλές, αλλά με μια γερμανική οικονομία που πιέζεται από παντού, η νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild είναι αποκαλυπτική του νέου πολιτικού τοπίου που τελευταία διαμορφώνεται στη Γερμανία με πρώτο κόμμα την ακροδεξιά Eναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Πηγή: Deutsche Welle

Για τρίτη φορά μέσα σε σύντομο διάστημα η νέα δημοσκόπηση δίνει πρώτη την Εναλλακτική για τη Γερμανία με 26%, ενώ η Χριστιανική Ένωση του Μερτς υποχωρεί στη δεύτερη θέση με 24%. Τρίτοι έρχονται οι συγκυβερνώνες Σοσιαλδημοκράτες με 14%, ακολουθεί η Αριστερά ενισχυμένη στο 12% και μεγάλοι χαμένοι είναι οι Πράσινοι με 11%.Η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ και οι Φιλελεύθεροι δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν το εκλογικό όριο του 5%, που απαιτείται για είσοδο κόμματος στην ομοσπονδιακή βουλή.Τρία είναι τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται: πρώτον, πρόκειται για ένα ηχηρό ράπισμα για τον κυβερνητικό συνασπισμό που συγκεντρώνει μόλις 38% από κοινού για τη Χριστιανική Ένωση και τους Σοσιαλδημοκράτες. Δεύτερον, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχίζει να καταγράφει επίσης δημοσκοπικό ναδίρ, ενώ η ακροδεξιά AfD έχει θέσει ως στόχο την καγκελαρία το 2029 με την Αλίς Βάιντελ.Την ίδια ώρα όμως ρεπορτάζ της Bild αναφέρει ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που φέρνουν την Εναλλακτική για τη Γερμανία στην πρώτη θέση ή σε ισοψηφία με τη Χριστιανική Ένωση προκαλούν ανησυχία στους κόλπους του κόμματος, με πολλά στελέχη του να θεωρούν ότι το κόμμα δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια τέτοια πρωτιά.Ο φόβος του 2026Και μπορεί το 2029 να αργεί ακόμη, το 2026 όμως κοντοζυγώνει. Την επόμενη χρονιά αναμένονται κρατιδιακές εκλογές στα κρίσιμα κρατίδια της Σαξονίας-Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, όπου η AfD καταγράφει ήδη εντυπωσιακά ποσοστά.Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις από το ινστιτούτο Infratest Dimap δίνουν 38% στην AfD στο Μεκλεμβούργo-Πομερανία και 39% στη Σαξονία-Άνχαλτ, μια εικόνα που δύσκολα φαίνεται να ανατρέπεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά.Ενδιαφέρον έχει η επισήμανση στην εφημερίδα Handelsblatt του ειδικού σε θέματα Ακροδεξιάς Ματίας Κβεντ, ο οποίος παρατηρεί: «Εάν οι Χριστιανοδημοκράτες δεν αλλάξουν τη γραμμή τους περί ασυμβατότητας με την Αριστερά, και καλοπιάσματος της Ακροδεξιάς τότε, με βάση τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, είναι ορατός ο κίνδυνος να βιώσουμε χαoτικές κατατάσεις και να δούμε ακροδεξιές κυβερνήσεις σε γερμανικά κρατίδια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.