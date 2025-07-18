Την Ουάσιγκτον επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας Μοσάντ ζητώντας τη βοήθεια των ΗΠΑ για να πείσουν χώρες να πάρουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους από τη Γάζα, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψαν στο Axios δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, Ντέιβιντ Μπαρνέα, στη συνάντηση που είχε στις αρχές της εβδομάδας με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η Αιθιοπία, η Ινδονησία και η Λιβύη έχουν εκφράσει την προθυμία τους να δεχτούν μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων από τη Γάζα, σύμφωνα με τις δύο πηγές.

Ο Μπαρνέα πρότεινε στις ΗΠΑ να προσφέρουν κίνητρα σε αυτές τις χώρες ώστε να τις πείσει και να βοηθήσουν το Ισραήλ. Ωστόσο, από την πλευρά του ο Στιβ Γουίτκοφ δεν δεσμεύτηκε και δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα παρέμβουν ενεργά σε αυτό το ζήτημα, ανέφερε μια πηγή.

Στόχος της ισραηλινής κυβέρνησης είναι να απομακρύνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας ωστόσο, πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα αφού από τη μία η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι μια τέτοια «μετεγκατάσταση» θα ήταν «εθελοντική», Αμερικανοί και Ισραηλινοί νομικοί εμπειρογνώμονες την έχουν χαρακτηρίσει έγκλημα πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ πρότεινε την απομάκρυνση και των δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη Γάζα για την ανοικοδόμηση του θύλακα. Ωστόσο, έπειτα από σημαντικές αντιδράσεις που υπήρξαν από τις αραβικές χώρες, η ιδέα δεν κατέληξε πουθενά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.