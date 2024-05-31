Η συμμετοχή ισραηλινών αμυντικών βιομηχανιών στο Eurosatory, διεθνή έκθεση για την άμυνα και την εδαφική ασφάλεια που ανοίγει τις πόρτες της στις 17 Ιουνίου κοντά στο Παρίσι, ακυρώθηκε με απόφαση των γαλλικών αρχών, ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρεία.

«Με απόφαση των κυβερνητικών αρχών, δεν θα υπάρξει κανένα περίπτερο της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας στο Eurosatory 2024», όπου εβδομήντα τέσσερις ισραηλινές εταιρείες επρόκειτο να εκθέσουν τα προϊόντα τους, ανακοίνωσε η Coges Events.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

