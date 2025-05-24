Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βίωσαν την Παρασκευή την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μάιο, από τότε που τηρούνται δεδομένα, το 2003: ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 51,6 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM).

Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε στις 13.45 στο Σουεϊχάν. Το προηγούμενο ρεκόρ, 50,4 βαθμοί, είχε γίνει μόλις την προηγούμενη ημέρα στο Άμπου Ντάμπι.

Τον Απρίλιο στα Εμιράτα επικρατούσε ασυνήθιστη ζέστη για την εποχή και η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 42,6 βαθμούς. Οι αρχές αναγκάστηκαν να εκδώσουν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους, ζητώντας τους να πίνουν πολύ νερό και να αποφεύγουν τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας. Στις 27 Απριλίου το θερμόμετρο έδειξε 46,6 βαθμούς, πλησιάζοντας το απόλυτο ρεκόρ για μήνα Απρίλιο που είχε σημειωθεί το 2012, με 46,9 βαθμούς.

Μέσα σε 30 χρόνια ο αριθμός των πολύ θερμών ημερών σχεδόν διπλασιάστηκε σε όλον τον κόσμο. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες είναι αδιαμφισβήτητα μια ένδειξη της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτά τα κύματα ζέστης αναμένεται ότι θα πολλαπλασιαστούν, θα ενταθούν και θα διαρκούν περισσότερο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.