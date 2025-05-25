Ένας 37χρονος επενδυτής κρυπτονομισμάτων εμφανίστηκε στο δικαστήριο το Σάββατο, αφού συνελήφθη για την απαγωγή και τον βασανισμό ενός Ιταλού τουρίστα σε σπίτι στο Μανχάταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το BBC.

Ο John Woeltz οδηγήθηκε στο Ποινικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης στις 9:00 EST (14:00 BST) με τις κατηγορίες της απαγωγής με πρόθεση είσπραξης λύτρων, της επίθεσης, της παράνομης φυλάκισης και άλλων κατηγοριών, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Ένα δεύτερο άτομο, η 24χρονη Μπεατρίς Φόλκι, συνελήφθη το Σάββατο σε σχέση με την υπόθεση, σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι συνελήφθη αφού το θύμα κατάφερε να δραπετεύσει από ένα σπίτι στο Σόχο, όπου φέρεται να βασανίστηκε και να ακινητοποιήθηκε για εβδομάδες, ανέφερε η αστυνομία.

Το 28χρονο θύμα, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αστυνομικοί βρήκαν αρκετές φωτογραφίες Polaroid που δείχνουν το θύμα να είναι δεμένο και βασανισμένο, καθώς και πυροβόλα όπλα, στην πολυτελή μεζονέτα.

Το θύμα είπε στην αστυνομία ότι ήρθε στη Νέα Υόρκη από την Ιταλία στις 6 Μαΐου και ότι όταν έφτασε στο σπίτι του υπόπτου, ο κ. Woeltz πήρε το διαβατήριό του και φέρεται να τον κράτησε αιχμάλωτο μέχρι που δραπέτευσε το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ποινική καταγγελία που έλαβε το ABC News, το θύμα είπε στην αστυνομία ότι ο κ. Woeltz και ένα άλλο άτομο τον ξυλοκόπησαν και τον κρέμασαν από ένα περβάζι όταν αρνήθηκε να δώσει τον κωδικό πρόσβασής του στο bitcoin.

Ο κ. Woeltz είναι επενδυτής κρυπτονομισμάτων από το Κεντάκι και νοικιάζει το σπίτι στο Σόχο για 30.000 δολάρια (22.000 λίρες) και 40.000 δολάρια το μήνα, σύμφωνα με το CBS News.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.