Η Αλγερία άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο της για πτήσεις από και προς το Μαλί

Ύστερα από 14 μήνες, η Αλγερία άνοιξε χθες Παρασκευή τον εναέριο χώρο της για πτήσεις από και προς το Μαλί, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης στη βορειοαφρικανική χώρα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν έδωσε εντολή να επιστρέψει ο πρέσβης της χώρας του στην Μπαμακό, την πρωτεύουσα του Μαλί.

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών είχαν επιδεινωθεί τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αλγερινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν drone επιτήρησης που είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Αλγερίας. Το Μαλί απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν, υπογραμμίζοντας πως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος της δυτικοαφρικανικής χώρας.

Πηγή: skai.gr

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