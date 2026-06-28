Αλγερία και Αυστρία πέρασαν... παρέα σε φινάλε-θρίλερ αφήνοντας εκτός το Ιράν

Απίστευτο και συνάμα δραματικό το φινάλε στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλγερία και Αυστρία ήρθαν ισόπαλες 3-3 για τον δέκατο όμιλο, με το αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί αμφότερες στους «32» και να αφήνει εκτός την ύστατη στιγμή το Ιράν!

O Ριγιάντ Μαχρέζ στο 93' σκόραρε για την Αλγερία, αλλά η Αυστρία έδωσε την παρτίδα (με ισοπαλία θα έμενε εκτός) και τερμάτισε τελικά δεύτερη στο γκρουπ με τέρμα του Σάσα Κάλαϊτζιτς στο 96'.

Πλέον στους «32» η Αλγερία θα παίξει τα ξημερώματα της Παρσκευής (06:00πμ.) με την Ελβετία, ενώ η Αυστρία το βράδυ της Πέμπτης (22:00) με την Ισπανία.

Το ματς

Η Αυστρία είχε την... ασφάλεια της πρόκρισης και σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά δεν έπαιξε μόνο γι' αυτή. Στο 28' προηγήθηκε με τον Αρναούτοβιτς να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και να πλασάρει εύστοχα για το 0-1.

Η Αλγερία, που είχε δοκάρι στο 39' σε σουτ του Σεϊμπί εκτός περιοχής, κατάφερε να βρει την ισοφάριση στο 45' σε μια περίεργη φάση. Ο Μπελγκαλί ευνοήθηκε αρχικά από το γεγονός ότι η μπάλα δεν βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου χτυπώντας πάνω στο σημαιάκι του κόρνερ και εν συνεχεία με φοβερή ενέργεια από τα αριστερά και εξαιρετικό τελείωμα ισοφάρισε.

Τα αποτελέσματα του 10ου ομίλου:

17 Ιουνίου 2026

Αργεντινή-Αλγερία 3-0

(17', 60', 76' Μέσι)

Αυστρία-Ιορδανία 3-1

(21' Σμιντ, 76' αυτογκόλ Αμπό Αλάραμπ, 90'+12' Αρναούτοβιτς - 50' Αλί Ολουάν)

22 Ιουνίου 2026

Αργεντινή-Αυστρία 2-0

(38', 90'+5' Μέσι)

23 Ιουνίου 2026

Ιορδανία-Αλγερία 1-2

(36' Aλ Ρασντάν - 69' Μπενμπουαλί, 82' Γκουϊρί)

28 Ιουνίου 2026

Αλγερία-Αυστρία 3-3

Ιορδανία-Αργεντινή 1-3



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