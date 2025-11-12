Αλγερία: Ο πρόεδρος Τεμπούν έδωσε χάρη στον Γαλλοαλγερινό συγγραφέα, Μπουάλεμ Σανσάλ

Ο πρόεδρος της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Τεμπούν, προχώρησε σε χάρη του Γαλλοαλγερινού συγγραφέα Μπουάλεμ Σανσάλ, μετά από αίτημα του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, όπως ανακοίνωσε η αλγερινή προεδρία.

Ο Μπουάλεμ Σανσάλ είχε συλληφθεί πριν από έναν χρόνο από τις αλγερινές αρχές και τον Μάρτιο καταδικάστηκε σε ποινή πέντε ετών φυλάκισης με την κατηγορία της υπονόμευσης της εθνικής ενότητας.

Ο 81χρονος συγγραφέας, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στις αλγερινές αρχές και διαμένοντας στη Γαλλία, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να προσβάλει την Αλγερία ή κρατικούς θεσμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας, ο Τεμπούν «απάντησε θετικά» στην παρέμβαση του Σταϊνμάιερ, την οποία χαρακτήρισε «αξιοσημείωτη λόγω της ανθρωπιστικής φύσης και των κινήτρων της». Στο παρελθόν, ο Τεμπούν είχε χαρακτηρίσει τον Σανσάλ «απατεώνα».

Η Γερμανία αναμένεται να αναλάβει τη μεταφορά και την ιατρική περίθαλψη του Σανσάλ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ενώ γαλλικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι ο συγγραφέας πάσχει από καρκίνο.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές το γιατί η Γερμανία παρενέβη στην υπόθεση, ωστόσο η πρωτοβουλία του Σταϊνμάιερ ακολούθησε εκκλήσεις από άλλους συγγραφείς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την απελευθέρωση του Σανσάλ.

Η υπόθεση αυτή επιδείνωσε περαιτέρω το διπλωματικό ρήγμα μεταξύ Αλγερίας και Γαλλίας, της πρώην αποικιοκρατικής δύναμης.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Παρίσι και το Αλγέρι έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα μετά την απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει την κυριαρχία του Μαρόκου στη διαφιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Πηγή: skai.gr

