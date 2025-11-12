Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού

Οι Γάλλοι βουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη άρθρο που προβλέπει την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η οποία είχε προκαλέσει εκτεταμένες κοινωνικές αντιδράσεις στη χώρα.

Η πρόταση εγκρίθηκε με 255 ψήφους υπέρ και 146 κατά, επιβεβαιώνοντας τη διευρυνόμενη αντίδραση στο μέτρο που είχε αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης στα 64 έτη και είχε προκαλέσει μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία.

Ειδικότερα, από τους 505 βουλευτές, 401 συμμετείχαν στην ψηφοφορία: 255 ψήφισαν υπέρ και 146 κατά της αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με τη στήριξη των Σοσιαλιστών, των Οικολόγων και της Εθνικής Συσπείρωσης (RN), ενώ οι βουλευτές του Renaissance (κόμμα του Μακρόν) απείχαν.

Η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και οι Κομμουνιστές ψήφισαν κατά, καταγγέλλοντας ότι πρόκειται απλώς για ένα «πρόσκαιρο πάγωμα» της μεταρρύθμισης–ορόσημο του δεύτερου προεδρικού όρου του Εμανουέλ Μακρόν.

Το άρθρο, που ψηφίστηκε στο πλαίσιο πρότασης της αντιπολίτευσης, ακυρώνει προσωρινά την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη, μέτρο που προώθησε η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ουσιαστικά διατηρεί το όριο συνταξιοδότησης στα 62 έτη και 9 μήνες έως και τις προεδρικές εκλογές του 2027, μια απόφαση που ήταν δύσκολη για τους υποστηρικτές του Εμανουέλ Μακρόν, αλλά προσέφερε πολιτική ανάσα στον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.