Εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στο αεροδρόμιο Φερχάτ Αμπάς στην πόλη Ταχέρ της βόρειας Αλγερίας, παρασύροντας στον θάνατο τους τέσσερις επιβαίνοντες – μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους, το οποίο ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

(Με πληροφορίες από Akhbar Elwatane)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.