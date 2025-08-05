Λογαριασμός
Τέσσερις νεκροί εξαιτίας συντριβής αεροσκάφους στην Αλγερία

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη στο αεροδρόμιο Φερχάτ Αμπάς στην Ταχέρ της Αλγερίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τέσσερις επιβαίνοντες

Συντριβή αεροσκάφους Λιθουανία

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στο αεροδρόμιο Φερχάτ Αμπάς στην πόλη Ταχέρ της βόρειας Αλγερίας, παρασύροντας στον θάνατο τους τέσσερις επιβαίνοντες – μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους, το οποίο ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

(Με πληροφορίες από Akhbar Elwatane)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

