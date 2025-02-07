Νέο απόσπασμα της αστυνομίας της Κένυας φτάνει στην Αϊτή

Νέο απόσπασμα κενυατών αστυνομικών έφτασε χθες Πέμπτη στην Πορτ-ο-Πρενς για να ενταχτεί στην πολυεθνική αποστολή υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ) στην Αϊτή, χώρα της Καραϊβικής αντιμέτωπη με την ακατάπαυστη βία οπλισμένων συμμοριών, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ακόμη 144 αστυνομικοί, σύμφωνα με το Ναϊρόμπι, αναπτύχθηκαν χθες Πέμπτη στην Αϊτή, μετά την άφιξη άλλου ξένου αποσπάσματος —60 στρατιωτικών του Ελ Σαλβαδόρ— την Τρίτη στο κράτος της Καραϊβικής.

Η Κένυα είχε στείλει άλλους 400 αστυνομικούς τον Δεκέμβριο και 217 τον Ιανουάριο.

Τους κενυάτες αστυνομικούς υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Toussaint-Louverture ο μεταβατικός πρόεδρος Λέσλι Βολτέρ και ο μεταβατικός πρωθυπουργός Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ.

Με τις ενισχύσεις αυτές, το προσωπικό της ΠΑΥΑ φτάνει τους περίπου 1.000 αστυνομικούς και στρατιωτικούς από έξι χώρες, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP. Η αποστολή αυτή, που είχε λάβει πράσινο φως από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και άρχισε να αναπτύσσεται τον περασμένο Ιούνιο, ελπίζεται πως θα έχει τελικά στη διάθεσή της 2.500 μέλη.

Αν και η ΠΑΥΑ δεν είναι δύναμη του ΟΗΕ, ο διεθνής οργανισμός δημιούργησε ειδικό ταμείο για εθελοντικές συνεισφορές κεφαλαίων, στο οποίο έχουν κατατεθεί ως αυτό το στάδιο κάπου 110 εκατομμύρια δολάρια — ποσό που θεωρείται εντελώς ανεπαρκές.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την αποστολή, μερικές ημέρες αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε γενικό πάγωμα της βοήθειας που χορηγεί η χώρα του στο εξωτερικό — είναι ο σημαντικότερος δωρητής στον κόσμο από χρηματική άποψη.

Παρά την προοδευτική ανάπτυξη της ΠΑΥΑ, οι επιθέσεις των συμμοριών, που ελέγχουν πλέον σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 85% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, δεν κοπάζουν.

Στην αϊτινή πρωτεύουσα επικράτησε πανικός τη Δευτέρα εξαιτίας απειλών που εξακόντισε ο ισχυρός αρχηγός συμμορίας Τζίμι Σεριζιέ, πιο γνωστός με το προσωνύμιο «Μπάρμπεκιου», άλλοτε αξιωματικός της αστυνομίας.

Εδώ και μέρες, η κοινότητα Κένσκοφ, εύπορη ζώνη σε υψώματα στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, μετατράπηκε σε στόχο επιθέσεων ενόπλων με τουλάχιστον 150 νεκρούς, κατά προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε προχθές Τετάρτη από την οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων FJKL.

Τουλάχιστον 5.601 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της βίας των συμμοριών στην Αϊτή την περασμένη χρονιά, ή αλλιώς χίλιοι περισσότεροι απ’ ό,τι το 2023, σύμφωνα με καταμέτρηση του ΟΗΕ.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι πλέον εσωτερικά εκτοπισμένοι, με άλλα λόγια τριπλάσιοι απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο, ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Η ανάπτυξη της ΠΑΥΑ προκαλεί εξάλλου έντονες ανησυχίες στην ίδια την Κένυα.

Μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης, η «Συμμαχία Τρίτος Δρόμος», προσέφυγε στη δικαιοσύνη το 2024, καταγγέλλοντας πως η ασφάλεια δεν είναι εγγυημένη στη χώρα, ιδίως στον Βορρά.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) έχει εκφράσει από την πλευρά της ανησυχίες για την αποστολή και αμφιβολίες για τη χρηματοδότησή της.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα την κενυατική αστυνομία για χρήση υπέρμετρης βίας και εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Πηγή: skai.gr

