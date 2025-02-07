Τουλάχιστον 29 πτώματα μεταναστών ανακτήθηκαν σε δυο τοποθεσίες στη νοτιοανατολική και στη δυτική Λιβύη, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη υπηρεσία ασφαλείας και η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η διεύθυνση ασφαλείας της Αλουάχατ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι βρέθηκαν 19 πτώματα σε ομαδικούς τάφους μέσα σε αγρόκτημα στην περιοχή Τζιχάρα, κάπου 440 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι θάνατοι πιστεύεται πως συνδέονταν με τη διακίνηση ανθρώπων.

Η διεύθυνση ασφαλείας δημοσιοποίησε μέσω Facebook φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται αστυνομικοί και εθελοντές της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου να τοποθετούν πτώματα σε μαύρες πλαστικές σακούλες.

Παράλληλα, η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε μέσω Facebook αργά χθες βράδυ ότι εθελοντές της ανέσυραν τα πτώματα 10 μεταναστών νωρίτερα χθες, αφού το πλεούμενο στο οποίο είχαν επιβιβαστεί ναυάγησε στα ανοικτά του λιμανιού Ντίλα, στην πόλη Ζαουίγια, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Τρίπολη.

Η Ερυθρά Ημισέληνος μεταφόρτωσε οπτικό υλικό στο οποίο διακρίνονται εθελοντές της να τοποθετούν άψυχα σώματα σε λευκούς πλαστικούς σάκους και να γράφουν αριθμούς σε αυτούς.

Παρούσης «της εισαγγελίας της Τζάλου», η διεύθυνση ασφαλείας της Αλουάχατ ανέφερε πως «μπόρεσε να ανασύρει 19 πτώματα» ανθρώπων, οι θάνατοι των οποίων συνέδεσε με «τη διακίνηση ανθρώπων και δραστηριότητες παράνομης μετανάστευσης στην περιοχή Τζιχάρα» που απέδωσε «σε γνωστό κύκλωμα διακίνησης».

Διευκρίνισε πως εντοπίστηκαν τρεις τάφοι στο αγρόκτημα, που περιείχαν αντίστοιχα ένα, τέσσερα και δεκατέσσερα πτώματα. Πρόσθεσε πως τα θύματα μεταφέρθηκαν σε γραφείο ιατροδικαστή για να γίνουν «οι απαραίτητες εξετάσεις».

Στα τέλη Ιανουαρίου, η υπηρεσία έρευνας για ποινικά αδικήματα στην Αλουάχατ ανέφερε πως απελευθερώθηκαν 263 μετανάστες από διάφορα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής που «κρατούνταν από συμμορία διακινητών σε πολύ κακές συνθήκες» από ανθρωπιστική και υγειονομική σκοπιά.

Η Λιβύη, που βυθίστηκε στο χάος μετά την ανατροπή του καθεστώτος του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011, μετατράπηκε προοδευτικά σε κόμβο της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη μέσω της Μεσογείου.

