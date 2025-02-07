Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα πως βομβάρδισε «δυο στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στο έδαφος του Λιβάνου που «περιείχαν όπλα της Χεζμπολάχ» κατά «παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», χωρίς να διευκρινίσει πού βρίσκονταν, πότε επλήγησαν, ή αν υπήρξαν θύματα.

Διεμήνυσε μέσω X ότι «συνεχίζει να επιχειρεί για να εξαλείψει κάθε απειλή εναντίον του κράτους του Ισραήλ» και να αποτρέψει την ανασύνταξη του λιβανικού κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός υποτίθεται πως θα ολοκλήρωνε την 26η Ιανουαρίου την απόσυρσή του από τον νότιο Λίβανο, όπου πλέον θα μπορούν να είναι ανεπτυγμένοι μόνο ο λιβανικός στρατός και κυανόκρανοι του ΟΗΕ, όπως προβλέπει η συμφωνία.

Αλλά η προθεσμία για αυτό μετατέθηκε για την 18η Φεβρουαρίου, κατόπιν ανακοίνωσης των ΗΠΑ, που είναι ενταγμένες στην επιτροπή επιτήρησης της συμφωνίας.

Πάντα με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Χεζμπολά οφείλει παράλληλα να αποσύρει τους μαχητές της 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα και να διαλύσει κάθε εναπομείνασα στρατιωτική υποδομή της.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει συχνά βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά άρχισαν την 8η Οκτωβρίου 2023, μια ημέρα μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς, συμμάχου του λιβανικού κινήματος, σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.