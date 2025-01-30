Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα δήλωσε την Πέμπτη ότι θα εργαστεί για τον σχηματισμό μιας μεταβατικής κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, στην πρώτη του ομιλία μετά την ανακήρυξή του ως πρόεδρος.



«Μια προπαρασκευαστική επιτροπή για τη διάσκεψη εθνικού διαλόγου θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες» τόνισε ο αλ Σάρα.

«Στους γιους του περήφανου συριακού λαού, στέκομαι μπροστά σας σήμερα με μια καρδιά γεμάτη ελπίδα και αποφασιστικότητα, απευθύνοντας τα λόγια μου σε όλους, σε εκτοπισμένους και πρόσφυγες, στους τραυματίες και τους τραυματίες, στις οικογένειες των μαρτύρων και των αγνοουμένων, στους επαναστάτες αγωνιστές που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για μια ελεύθερη Συρία» σημείωσε.

Είμαι εδώ σήμερα, για να ανοίξουμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της αγαπημένης μας χώρας, δεσμεύθηκε.

«Απευθύνομαι σε εσάς σήμερα με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Συρίας σε αυτήν την αποφασιστική περίοδο, ζητώντας από τον Θεό να μας δώσει επιτυχία σε όλους να προχωρήσουμε τη χώρα μας και να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, και αυτό δεν θα συμβεί παρά μόνο με την αλληλεγγύη όλων των ανθρώπων και της ηγεσίας» ανέφερε.



