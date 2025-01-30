Ρούμπιο: Ο Τραμπ δεν κάνει πλάκα, θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία, «δεν είναι αστείο», διαβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που οι προθέσεις του Αμερικανού προέδρου ανησυχούν τους κατοίκους αυτής της αυτόνομης περιοχής, τη Δανία και την Ευρώπη γενικότερα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ γνωστοποίησε τι είχε σκοπό να κάνει, δηλαδή να την αγοράσει», είπε ο Ρούμπιο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή του SiriusXM.

«Το θέμα δεν είναι να αποκτήσουμε εδάφη απλώς για να αποκτήσουμε εδάφη. Αφορά το εθνικό συμφέρον μας και το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί», είπε, προσθέτοντας: «Δεν είναι πλάκα».

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Δανία, χώρα σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, τελικά θα υποκύψει στο θέμα της Γροιλανδίας, μολονότι η Κοπεγχάγη διαβεβαιώνει ότι αυτό το μεγάλο νησί της Αρκτικής, που είναι πλούσιο σε φυσικούς πόρους, δεν πωλείται.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Τρίτη ότι έχει λάβει «μεγάλη υποστήριξη» από τους Ευρωπαίους ομολόγους της απέναντι στις βλέψεις του Τραμπ.

Ο Ρούμπιο είπε επίσης ότι ανησυχεί μήπως η Κίνα, που εποφθαλμιά την Αρκτική, κερδίσει έδαφος στη Γροιλανδία. «Είναι απολύτως ρεαλιστικό να σκεφτόμαστε ότι οι Κινέζοι εν τέλει, ίσως μάλιστα σύντομα, θα δοκιμάσουν να κάνουν στη Γροιλανδία ότι έκαναν στη Διώρυγα του Παναμά και σε άλλα μέρη», ισχυρίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

