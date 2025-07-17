Η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως άρχισε να διενεργεί ακόμη μια έρευνα σε βάρος του επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, που έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης ιδίως λόγω της υποστήριξής του στον φυλακισμένο δήμαρχο της μεγαλούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, στέλεχος της ίδιας παράταξης.

Μετά τη σύλληψη τον Μάρτιο στο πλαίσιο έρευνας για «διαφθορά» του κ. Ιμάμογλου, του πιο δημοφιλούς αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, σοσιαλδημοκρατικό) της Τουρκίας πρωτοστατεί στην οργάνωση κινητοποιήσεων αμφισβήτησης της εξουσίας, ιδίως κύματος διαδηλώσεων που χαρακτηρίστηκαν οι μεγαλύτερες έπειτα από δώδεκα χρόνια, όταν σειόταν η χώρα.

«Άρχισε να διενεργείται έρευνα σε βάρος του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, διότι πρόσβαλε δημόσια και απείλησε (εισαγγελικό) λειτουργό κατά την άσκηση των καθηκόντων του», ανέφερε χθες βράδυ η εισαγγελία, διευκρινίζοντας πως οι επίδικες δηλώσεις είχαν στόχο εισαγγελέα της διεύθυνσής της η οποία είναι αρμόδια για το οργανωμένο έγκλημα.

Ο αρχηγός της παράταξης της αντιπολίτευσης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου χθες, μετά τη δίκη του κ. Ιμάμογλου, στο εσωτερικό της φυλακής στη Σιλιβρί (Σηλυβρία), στην Κωνσταντινούπολη, όπου παραμένει έγκλειστος ο αιρετός από την άνοιξη.

Ο κ. Ιμάμογλου, που συνελήφθη και προφυλακίστηκε για «διαφθορά» τον Μάρτιο, καταδικάστηκε νωρίτερα να εκτίσει 20 μήνες φυλάκισης για προσβολή και απόπειρα εκφοβισμού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ο κ. Οζέλ θύμισε καυστικά τις εξαφανίσεις και τους ανεξιχνίαστους φόνους αντιπολιτευόμενων στην Τουρκία τα χρόνια του 1990, σε περιοχές στο νότιο και στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, με θύματα στην πλειονότητά τους Κούρδους.

Αναφέρθηκε επίσης ονομαστικά σε εισαγγελέα αρμόδιο για έρευνες όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, τον Τζάχιτ Τζιχάντ Σαρί.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ ήταν ήδη στο στόχαστρο σειράς ερευνών, που πολλαπλασιάζονται εδώ και μήνες: για προσβολή του προέδρου, προσβολή εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, για «απάτη» στη διαδικασία που είχε αποτέλεσμα την εκλογή του στην ηγεσία του CHP, την εγκυρότητα της οποίας αμφισβητεί η κυβέρνηση.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί εξάλλου σε κινήσεις για να αρθεί η βουλευτική ασυλία του.

Έγιναν εκατοντάδες συλλήψεις μορφών που ανήκουν στην αξιωματική αντιπολίτευση μετά τις πιο πρόσφατες δημοτικές εκλογές, στις οποίες είχε σημειώσει πολλές νίκες το CHP, τον Μάρτιο του 2024. Από τις αρχές του μήνα, δήμαρχοι εκλεγμένοι με την παράταξη αυτή συνελήφθησαν, τέθηκαν υπό κράτηση, κάποιοι απομακρύνθηκαν από τα αξιώματά τους.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση του προέδρου Ερντογάν έχει αρχίσει ειρηνευτική διαδικασία με την οργάνωση κούρδων ανταρτών PKK, ή Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν, περίπου τριάντα μέλη του οποίου έκαψαν συμβολικά τον οπλισμό τους την περασμένη Παρασκευή στο βόρειο Ιράκ, όπου έχουν καταφύγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.