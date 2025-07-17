Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την πεποίθηση πως η Κίνα θα αρχίσει να επιβάλλει τη θανατική ποινή σε καταδικασθέντες για παραγωγή και διακίνηση φαιντανύλης.

Μιλώντας σε εκδήλωση με αφορμή την υπογραφή του νόμου περί καταπολέμησης της διακίνησης φαιντανύλης, στην οποία παρέστησαν οικογένειες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από υπερβολική δόση του συνθετικού οπιοειδούς, ο Τραμπ είπε πως επέβαλε δασμούς στην Κίνα «λόγω της φαιντανύλης».

«Νομίζω ότι θα τη βρούμε τη λύση προκειμένου τελικά η Κίνα να επιβάλλει τη θανατική ποινή σε όσους παράγουν φαιντανύλη και τη στέλνουν στη χώρα μας», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πιστεύω πως αυτό θα γίνει σύντομα», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

