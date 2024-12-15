Στις 8 Δεκεμβρίου έμπαινε με το αυτόματο στα χέρια και στολή παραλλαγής στη Δαμασκό... Μία εβδομάδα μετά, μιλά με ΗΠΑ, Βρετανία και εμφανίζεται σε βίντεο με σακάκι και πουκαμισάκι. Η μεταμόρφωση ενός τζιχαντιστή σε... δυτικό, μέσα σε μόλις επτά ημέρες. Ο αλ Γκολάνι, ο επικεφαλής της τζιχαντιστικής οργάνωσης HTS δείχνει να προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στα νέα δεδομένα και να προσβλέπει στην ηγεσία της Συρίας, με... τις ευλογίες και της Δύσης.

Δείτε το βίντεο που εμφανίζεται με σακάκι και πουκάμισο ο αλ Γκολάνι:

قائد إدارة العمليات بالمعارضة السورية أحمد الشرع: سوريا متجهة لنهضة كبيرة#فيديو pic.twitter.com/NetAjGdkzD — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 15, 2024

Η εικόνα, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματικότητα. Η οργάνωση HTS παραμένει στη λίστα των τρομοκρατικών και ο αλ Γκολάνι είναι ένας επικηρυγμένος τρομοκράτης. Παρόλα αυτά, μιλά με τη Δύση, έχει την αποδοχή της Τουρκίας και εμφανίζεται ως ο νέος ισχυρός άνδρας στη Συρία.

Το τι μέλλει γενέσθαι, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Η αλλαγή, ωστόσο, της χακί στολής με το σακάκι και το πουκάμισο, στέλνει ένα μήνυμα στη Δύση.

