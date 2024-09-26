Μπλίνκεν: Ανεύθυνες οι δηλώσεις Πούτιν για τη χρήση πυρηνικών

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε την προειδοποίηση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προς τη Δύση σχετικά με τη χρήση πυρηνικών όπλων ανεύθυνη και κακή στιγμή, ενώ οι παγκόσμιοι ηγέτες έχουν συγκεντρωθεί στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Είναι εντελώς ανεύθυνο», δήλωσε ο Μπλίνκεν σήμερα σε συνέντευξή του στο δίκτυο MSNBC. «Νομίζω ότι πολλοί στον κόσμο έχουν μιλήσει ξεκάθαρα γι' αυτό όταν ο ίδιος κρούει την πυρηνική σπάθη -- συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, κατά το παρελθόν. Θα έλεγα λοιπόν ειδικά το ότι κάνει τώρα (τέτοιες δηλώσεις για τα πυρηνικά), ενώ οι ηγέτες του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί… και μιλάνε για την ανάγκη περισσότερου αφοπλισμού και τη μη διάδοση των πυρηνικών».

Ο Πούτιν προειδοποίησε χθες τη Δύση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν χτυπηθεί με συμβατικούς πυραύλους, καθώς οι ΗΠΑ και η Βρετανία σταθμίζουν εάν θα δώσουν στην Ουκρανία την άδεια να πλήξει με συμβατικούς δυτικούς πυραύλους στόχους εντός της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.