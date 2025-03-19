Ο πραγματικός στόχος της DOGE είναι η ιδιωτικοποίηση της κυβέρνησης

Οι Ρεπουμπλικανοί πιστεύουν εδώ και καιρό ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που προσφέρει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καλύτερα, γρηγορότερα ή φθηνότερα.

Επομένως, δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ, αποκάλυψε πρόσφατα μια ευρύτερη ατζέντα που ρίχνει φως στις φαινομενικά αδιάκριτες περικοπές του διοικητικού προσωπικού και των υπηρεσιών από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο κύριος στόχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Μπέσετ, είναι να «επανιδιωτικοποιήσει την οικονομία».

Αυτό ρίχνει επιπλέον φως στον Ίλον Μασκ και στην ανεπίσημη Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του οποίου ηγείται με στόχο να μειώσει τις λειτουργίες των υπηρεσιών και να αναθέσει τις υπόλοιπες στον πολύ πιο χαλαρά ρυθμισμένο ιδιωτικό τομέα. Ο ίδιος ο Μασκ σε πρόσφατη διάσκεψη της Morgan Stanley πρότεινε να ιδιωτικοποιηθεί «όσο το δυνατόν περισσότερο» η κυβέρνηση.

Οι περικοπές του DOGE μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετές για να κάνουν τη διαφορά στο εθνικό χρέος ή να αντισταθμίσουν τις προτεινόμενες φορολογικές περικοπές για τους πλούσιους. Ούτε καθιστούν την κυβέρνηση πιο αποδοτική, κάτι που θα απαιτούσε μια σοβαρή αξιολόγηση. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι «η απάτη, η σπατάλη και η κακοποίηση» που ισχυρίζεται ότι έχει ανακαλύψει ο Μασκ αντιστοιχούν σε κάτι περισσότερο από δαπάνες με τις οποίες διαφωνούν εκείνος και ο Τραμπ.

Αλλά ως μέσο για να προχωρήσει η χώρα πιο κοντά στη μαζική ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών; Τώρα οι περικοπές φαίνονται λογικές. Δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μια ισχυρή Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εάν η πρόγνωση καιρού ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες. Το ίδιο ισχύει και για την Υπηρεσία Ταχυδρομείων των ΗΠΑ, την οποία ο Τραμπ επιθυμεί να ιδιωτικοποιήσει παρά το γεγονός ότι προστατεύεται από το Σύνταγμα.

Αλλά περικοπές όπως αυτές θα δημιουργήσουν σημαντική αναστάτωση στην αμερικανική κοινωνία, ιδιαίτερα στις περιοχές της χώρας όπου ο Τραμπ είναι πιο δημοφιλής. Ο Νόρμαν Όρνσταϊν, αναλυτής πολιτικής στο συντηρητικό Ινστιτούτο Αμερικανικής Επιχείρησης, είπε ότι δεν έχει ξαναδεί τόσο γρήγορες και εκτεταμένες προσπάθειες. «Οι άνθρωποι που θα υποφέρουν περισσότερο είναι εκείνοι που ζουν στις κόκκινες πολιτείες», είπε. «Αλλά θα αρχίσουμε να βλέπουμε ιστορίες τρόμου σε όλη τη χώρα. Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι όσα κάνει η κυβέρνηση δεν τους αφορούν θα ανακαλύψουν τι σημαίνει όταν δεν υπάρχει πια δίχτυ ασφαλείας, καμία προστασία, κανένα Stage 4 κλινικό πείραμα επειδή οι ιδιωτικές εταιρείες δεν θα το χρηματοδοτούν».

Το πρόβλημα με την ιδιωτικοποίηση είναι ότι σπάνια λειτουργεί. Οι ιδιωτικές εταιρείες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο κύριος στόχος τους είναι να μεγιστοποιήσουν το κέρδος.

Σκεφτείτε την υπηρεσία ταχυδρομείων. Τα ταχυδρομεία πρέπει να φτάνουν σε κάθε γωνιά και χωριό των ΗΠΑ, ανεξαρτήτως πόσο απομακρυσμένα είναι. Η Wells Fargo, σε έκθεσή της για την ιδιωτικοποίηση της ταχυδρομικής υπηρεσίας, προτείνει να καταργηθεί η δαπανηρή «υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας». Η παράδοση σε «ασύμφορες» περιοχές, όπως οι αγροτικές περιοχές, θα μπορούσε να γίνεται περιοδικά ή να σταματήσει εντελώς. Ο Τραμπ κέρδισε το 63% των ψήφων στις αγροτικές περιοχές και στις μικρές πόλεις.

Σε πολλές αγροτικές περιοχές, οι ταχυδρόμοι είναι σανίδα σωτηρίας, φέρνοντας ζωτικής σημασίας συνταγές σε ηλικιωμένους που είναι είτε κλεισμένοι στο σπίτι είτε μακριά από φαρμακείο. Το Υπουργείο Βετεράνων, για παράδειγμα, καλύπτει το 80% των συνταγών του μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η μετάβαση στην ιδιωτική παράδοση αλληλογραφίας θα μπορούσε να μειώσει την προσβασιμότητα και να αυξήσει τις τιμές. Περίπου οι 6 στους 10 βετεράνους ψήφισαν τον Τραμπ.

Ή ας πάρουμε την εκπαίδευση. Ο Τραμπ διέταξε την Υπουργό Παιδείας, Λίντα ΜακΜάνον, μια πρώην υποστηρίκτρια της επαγγελματικής πάλης χωρίς πρακτική εμπειρία στην εκπαίδευση, να κλείσει το υπουργείο ή να το φέρει όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό. Το υπουργείο δαπανά τα περισσότερα χρήματά του για να βοηθήσει μαθητές στις αγροτικές περιοχές, μαθητές με αναπηρίες και μαθητές από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Η πλειονότητα των Αμερικανών με χαμηλά εισοδήματα ψήφισαν τον Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επίσης θέσει ως προτεραιότητα τα σχολικά κουπόνια, που επιτρέπουν στις οικογένειες να χρησιμοποιούν χρήματα από τους φόρους για τα δημόσια σχολεία για να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο, τα κουπόνια σπάνια καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων και άλλα έξοδα όπως βιβλία, στολές και μεταφορές. Πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν τους μαθητές, αφήνοντας λίγες επιλογές για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες. Όταν τέθηκε σε δημοψήφισμα τον Νοέμβριο, οι ψηφοφόροι στη Νεμπράσκα, το Κεντάκι και το Κολοράντο απέρριψαν τα κουπόνια.

Στη συνέχεια, υπάρχει η πρόγνωση καιρού, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων. Παρά το γεγονός ότι ο Μασκ απέλυσε πάνω από 1.300 εργαζομένους από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), που περιλαμβάνει την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Κέντρο Τυφώνων, η NOAA καλείται τώρα να απολύσει άλλα 1.000 άτομα. Πρόκειται για απώλεια του 20% του προσωπικού της σε λιγότερο από δύο μήνες.

Το συντηρητικό σχέδιο Project 2025 προβλέπει την κατάργηση της NOAA και την πλήρη «εμπορευματοποίηση» των λειτουργιών της. Αλλά οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορούν να αναπαράγουν το περίπλοκο δίκτυο δορυφόρων, ερευνών και συνεργασιών που διαθέτει η NOAA, ακόμα κι αν μπορούσαν να αντέξουν το κόστος. Και οι εταιρείες που το έκαναν ενδεχομένως θα αποφάσιζαν να πάρουν πίσω την επένδυσή τους χρεώνοντας περισσότερα για προειδοποιήσεις καταιγίδας, για παράδειγμα.

Και πάλι, οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του Τραμπ θα αναλάβουν το μεγαλύτερο βάρος. Μια ανάλυση της AP έδειξε ότι οι κόκκινες πολιτείες έχουν λάβει 15% περισσότερη βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανά κάτοικο από το 2011, επειδή εκτέθηκαν ελαφρώς περισσότερο σε φυσικές καταστροφές - όπως οι τυφώνες που έπληξαν το Κάνσας, το Μισισίπι, το Μιζούρι, την Οκλαχόμα, το Τέξας και το Αρκάνσας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι συντηρητικοί προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν τις κρατικές υπηρεσίες εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια, αλλά με τον Τραμπ και τον Μασκ, βρήκαν την ευκαιρία.

Μόλις τα υπουργεία και οι υπηρεσίες απογυμνωθούν από τον Μασκ και τον Τραμπ, θα είναι πολύ αδύναμα για να εκπληρώσουν τις αποστολές τους. Και αν οι εταιρείες αναλάβουν να παρέχουν αυτές τις βασικές υπηρεσίες, το κοινό μπορεί να διαπιστώσει ότι είναι αδύνατο να τις πληρώσει.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.