Γάζα: Ισραηλινά πυρά σκότωσαν τουλάχιστον 17 ανθρώπους – Καταγγελία του ΟΗΕ για εξόντωση

Ισραηλινά πυρά σκότωσαν τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους, καθώς χιλιάδες εκτοπισμένοι πλησίαζαν σε σημείο διανομής βοήθειας του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF) στην κεντρική Γάζα την Τρίτη, ανέφεραν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι τα θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε δύο νοσοκομεία, το Νοσοκομείο Al-Awda στον καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Γάζα και το Al-Quds στην πόλη της Γάζας, στα βόρεια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό. Την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε τους Παλαιστίνιους να μην πλησιάζουν διαδρομές που οδηγούν σε σημεία του GHF μεταξύ 6 μ.μ. και 6 π.μ., χαρακτηρίζοντας αυτούς τους δρόμους ως κλειστές στρατιωτικές ζώνες.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο του GHF για το περιστατικό της Τρίτης.

Το GHF άρχισε να διανέμει πακέτα τροφίμων στη Γάζα στα τέλη Μαΐου, επιβλέποντας ένα νέο μοντέλο διανομής βοήθειας, το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη επισημαίνουν ότι δεν είναι ουδέτερο.

Πολλοί κάτοικοι της Γάζας καταγγέλλουν ότι πρέπει να περπατούν για ώρες για να φτάσουν στα σημεία, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουν να ξεκινούν πολύ πριν από την αυγή εάν θέλουν να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα να λάβουν τρόφιμα.

Ενώ το GHF έχει δηλώσει ότι δεν έχουν σημειωθεί επεισόδια στα λεγόμενα ασφαλή σημεία διανομής του, οι Παλαιστίνιοι που αναζητούν βοήθεια έχουν περιγράψει αναταραχές, χάος και νεκρούς σε συμπλοκές.

Το Ισραήλ επέτρεψε την επανέναρξη περιορισμένων επιχειρήσεων βοήθειας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ στις 19 Μαΐου μετά από έναν αποκλεισμό 11 εβδομάδων στον θύλακα των 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι επίκειται λιμός. Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την βοήθεια που επιτράπηκε στη Γάζα ως «σταγόνα στον ωκεανό».

«Εξόντωση»

Σε έκθεση που εξέδωσαν την Τρίτη, οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ανέφεραν ότι το Ισραήλ διέπραξε το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της «εξόντωσης» σκοτώνοντας πολίτες που βρίσκονταν σε σχολεία και θρησκευτικούς χώρους στη Γάζα, στο πλαίσιο μιας «συντονισμένης εκστρατείας για την εξάλειψη της παλαιστινιακής ζωής».

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και το Ισραήλ, επρόκειτο να παρουσιάσει την έκθεση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με έδρα τη Γενεύη στις 17 Ιουνίου.

«Βλέπουμε όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι το Ισραήλ διεξάγει μια συντονισμένη εκστρατεία για την εξάλειψη της παλαιστινιακής ζωής στη Γάζα», δήλωσε η πρώην Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ναβί Πιλάι, η οποία προεδρεύει της επιτροπής.

«Η στοχοποίηση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ζωής του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ θα βλάψει τις παρούσες και τις επόμενες γενιές, εμποδίζοντας το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση», πρόσθεσε.

Η επιτροπή εξέτασε τις επιθέσεις σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και θρησκευτικούς και πολιτιστικούς χώρους για να αξιολογήσει εάν παραβιάστηκε το διεθνές δίκαιο.

