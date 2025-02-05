Αϊτή: Οι ΗΠΑ «πάγωσαν» τη συνεισφορά τους μέσω ΟΗΕ στην πολυεθνική αστυνομική δύναμη

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαίτησε τα Ηνωμένα Έθνη να παγώσουν άμεσα τη χρήση αμερικανικών κεφαλαίων που διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση πολυεθνικής δύναμης, στην οποία ανατέθηκε η υποστήριξη της Αϊτινής αστυνομίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συμμορίες, ενώ ήδη η αποστολή αντιμετώπιζε πρόβλημα υποχρηματοδότησης, έκανε γνωστό εκπρόσωπος του ΟΗΕ χθες Τρίτη.

«Λάβαμε επίσημη ειδοποίηση από τις ΗΠΑ για την άμεση αναστολή της συμβολής τους» σε ειδικό ταμείο δημιουργημένο από τον ΟΗΕ για τη χρηματοδότηση της Πολυεθνικής Αποστολής Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ)», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, αναφερόμενος στην κίνηση αυτή εν είδει παραδείγματος για το ευρύτερο πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε τον Οκτώβριο του 2023 πράσινο φως στην ΠΑΥΑ, της οποίας ανέλαβε να ηγηθεί η Κένυα, για να βοηθηθεί η αστυνομία να αντιμετωπίσει τις συμμορίες που λυμαίνονται την Αϊτή.

Αν και η ΠΑΥΑ δεν είναι δική του αποστολή, ο ΟΗΕ δημιούργησε ειδικό ταμείο για να συγκεντρωθούν σε εθελοντική βάση χρηματοδοτήσεις, στο οποίο κατατέθηκαν συνολικά 110 εκατομμύρια δολάρια — ποσό που θεωρείται γενικά ανεπαρκές.

Με 15 εκατομμύρια δολάρια, οι ΗΠΑ έκαναν τη δεύτερη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ταμείο αυτό, πίσω από τον Καναδά (63 εκατ.).

Από τα 15 εκατ. που διέθεσε η Ουάσιγκτον, κάπου 1,7 εκατ. δολάρια έχουν ήδη δαπανηθεί, διευκρίνισε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, συμπληρώνοντας πως το υπόλοιπο ποσό, 13,3 εκατ. δολάρια, έχει πλέον «παγώσει».

Πέραν των χρημάτων που διέθεσε στον ΟΗΕ, η κυβέρνηση του προηγούμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προσέφερε πάνω από 300 εκατ. δολάρια απευθείας στην ΠΑΥΑ σε κεφάλαια και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.

Στο πλαίσιο της αποστολής, έχουν αναπτυχθεί μόλις 800 αστυνομικοί ή στρατιωτικοί από έξι χώρες προοδευτικά από το καλοκαίρι του 2024, ενώ θεωρητικά η δύναμη θα είχε 2.500 μέλη. Κι οι επιθέσεις των συμμοριών, που πλέον έχουν κυριεύσει το 85% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς κατά τον ΟΗΕ, δεν μοιάζουν να αποκλιμακώθηκαν έκτοτε.

Με αυτό το φόντο, οι μεταβατικές αρχές της Αϊτής έχουν ζητήσει η ΠΑΥΑ να μεταμορφωθεί σε ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ.

Μετά την ορκωμοσία του, την 20ή Ιανουαρίου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ πάγωσε τη διεθνή βοήθεια των ΗΠΑ για τρεις μήνες προκειμένου να επανεξεταστεί πλήρως, ιδίως να εξακριβωθεί εάν ενισχύει πολιτικές προώθησης της διαφορετικότητας, ή εάν υποστηρίζει τις αμβλώσεις.

