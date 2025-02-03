Υεμένη: Ο ΟΗΕ αναστέλλει την παροχή βοήθειας

Oι κινήσεις των Χούθι στην Υεμένη εγείρουν ερωτήματα το τελευταίο διάστημα. Την περασμένη Πέμπτη απήγαγαν 7 εργαζόμενους του ΟΗΕ στην πρωτεύουσα Σαναά. Μια μέρα αργότερα οι αντάρτες απελευθέρωσαν όμως το 25μελές πλήρωμα του εμπορικού πλοίου Galaxy Leader, το οποίο είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους τον Νοέμβριο του 2023. Και το περασμένο Σάββατο οι Χούθι άφησαν ελεύθερους 153 αιχμαλώτους πολέμου, αναφέρει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. «Η κίνηση αυτή γίνεται ως στήριξη της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων SABA, που ελέγχεται από τους αντάρτες, ο ηγέτης Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι.



Ο Αμπντουλγκανί Αλ Ιριάνι, ερευνητής στη δεξαμενή σκέψης Κέντρο Στρατηγικών Μελετών στην Υεμένη, δηλώνει στην DW: «Οι Χούθι απήγαγαν προσωπικό του ΟΗΕ, επειδή είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουν στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία».

Τρομοκράτες χαρακτηρίζουν και πάλι οι ΗΠΑ τους Χούθι

Λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που χαρακτηρίζει και πάλι τους Χούθι «τρομοκρατική οργάνωση του εξωτερικού» (FTO) λόγω των επιθέσεών τους κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και του Ισραήλ. Το σχετικό διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ σε 30 ημέρες, δηλαδή στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι αντάρτες της Υεμένης έχουν βάλει στο στόχαστρο τόσο το Ισραήλ, όσο και τη διεθνή ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα σε μια προσπάθεια, όπως ισχυρίζονται, να στηρίξουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο στη Γάζα.



Για τον Υεμενίτη Χίσαμ Ομέιζι, αναλυτή διενέξεων με έδρα την Ουάσινγκτον, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι Χούθι ανησυχούν για τον χαρακτηρισμό τους ως τρομοκράτες από τις ΗΠΑ: «Οι Χούθι βλέπουν ότι, παρά τις επιθέσεις και τις απαγωγές, δεν είχαν ποτέ να αντιμετωπίσουν σοβαρές επιπτώσεις», δηλώνει στην DW: «Από το 2021 οι Χούθι απήγαγαν επανειλημμένα εργαζόμενους του ΟΗΕ, οργανώσεις αρωγής και διπλωματικές αποστολές. Εκτιμάται ότι κρατούν περίπου 70 άτομα ως ομήρους. Οι αντάρτες θεωρούν βέβαιο ότι τα Ηνωμένα Έθνη και οι άλλοι οργανισμοί αρωγής δεν θα αναστείλουν τα προγράμματά τους, επειδή η υπόλοιπη Υεμένη εξακολουθεί να χρειάζεται βοήθεια».

150.000 νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Ως συνέπεια των τελευταίων απαγωγών, τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν ωστόσο τώρα να διακόψουν κάθε μορφή βοήθειας στις περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι. Η απόφαση επηρεάζει περίπου το 70% του πληθυσμού της Υεμένης.



Ας σημειωθεί ότι από την αρχή του πολέμου στην Υεμένη περίπου 150.000 άνθρωποι, ένοπλοι και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί και 4,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

