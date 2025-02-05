Αυστρία: Διαδήλωση κατά της πιθανής συγκυβέρνησης υπό το ακροδεξιό FPÖ

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι διαδήλωσαν νωρίτερα απόψε στην Βιέννη κατά του πιθανού σχηματισμού κυβέρνησης υπό το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ).

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, από την καγκελαρία έως τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος σήμερα Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), το οποίο διαπραγματεύεται έναν κυβερνητικό συνασπισμό με την ακροδεξιά. Με συνθήματα όπως «ανθρώπινα δικαιώματα αντί για ακροδεξιούς ανθρώπους» και «Ο Κικλ δεν είναι ο καγκελάριος του λαού», οι διαδηλωτές υπενθύμισαν και την 25η επέτειο από την πρώτη συνεργασία ÖVP και FPÖ. Το 2000 τα δύο κόμματα συμφώνησαν σε συνεργασία, με καγκελάριο όμως τον αρχηγό του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, Βόλφγκανγκ Σύσελ. Τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί και ο νέος καγκελάριος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο αρχηγός του FPÖ Χέρμπερτ Κικλ.

«Οι κυβερνητικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε δύσκολη φάση, αλλά δεν έχουν αποτύχει», δήλωσε εκπρόσωπος του ÖVP, αναφερόμενος στις συνομιλίες εξελίσσονται εδώ και τέσσερις εβδομάδες χωρίς αποτέλεσμα. Οι διαφωνίες αφορούν μεταξύ άλλων την τραπεζική εισφορά που ζητά το Κόμμα της Ελευθερίας, αλλά και την απαίτηση του Λαϊκού Κόμματος να δεσμευτεί η νέα κυβέρνηση για τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ανέχεται επιρροές από το εξωτερικό - ειδικά από την Ρωσία. Το FPÖ ωστόσο είναι σταθερά επικριτικό προς την κυβέρνηση και διάκειται φιλικά προς το Κρεμλίνο.

Εάν τα δύο κόμματα δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία μέχρι αύριο (Τετάρτη), η τρέχουσα διαδικασία θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τα δύο κόμματα, είχε αποτύχει η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης υπό το ÖVP, με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPÖ) και τους φιλελεύθερους NEOS.

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2024 και το Κόμμα της Ελευθερίας αναδείχθηκε νικητής με ποσοστό 28,8%, έναντι 26,3% του Λαϊκού Κόμματος του πρώην καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ, ο οποίος ωστόσο είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Χέρμπερτ Κικλ. Μετά την αποχώρησή του και την ανάληψη της ηγεσίας του ÖVP από τον Κρίστιαν Στόκερ, η συνεργασία κατέστη εφικτή και τα δύο κόμματα ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.