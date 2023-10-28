Αίγυπτος: Το Ισραήλ παρακωλύει τη διανομή της βοήθειας στους Παλαιστινίους της Λωρίδας της Γάζας

Η Αίγυπτος δήλωσε σήμερα πως "ισραηλινά εμπόδια" παρακωλύουν τη διανομή της βοήθειας προς την παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας.

"Είναι ατυχές που η διαδικασία της μεταφοράς βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει τεράστια επιμελητειακά προβλήματα που επιβάλλονται από την ισραηλινή πλευρά", ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

