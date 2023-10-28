Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αίγυπτος: Το Ισραήλ παρακωλύει τη διανομή της βοήθειας στους Παλαιστινίους της Λωρίδας της Γάζας

"Είναι ατυχές που η διαδικασία της μεταφοράς βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει τεράστια επιμελητειακά προβλήματα που επιβάλλονται από την ισραηλινή πλευρά"

γάζα νοσοκομείο

Η Αίγυπτος δήλωσε σήμερα πως "ισραηλινά εμπόδια" παρακωλύουν τη διανομή της βοήθειας προς την παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας.

"Είναι ατυχές που η διαδικασία της μεταφοράς βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει τεράστια επιμελητειακά προβλήματα που επιβάλλονται από την ισραηλινή πλευρά", ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αίγυπτος Χαμάς Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark