Η Χαμάς καλεί για άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη Γάζα

Ο αξιωματούχος της Χαμάς Γκαζί Χαμάντ κάλεσε σήμερα για άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ώστε να επιτραπεί η διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, προειδοποιώντας για μια καταστροφή καθώς το Ισραήλ διεύρυνε τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του στη διάρκεια της νύχτας.

"Θεωρούμε πως η απόφαση είναι μια νίκη για τον παλαιστινιακό λαό μας, και απαιτούμε αυτή η βοήθεια που έχει συγκεντρωθεί στην αιγυπτιακή πλευρά να σταλεί γρήγορα και να διανεμηθεί προς όλες τις περιοχές και τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας", ανέφερε ο Χαμάντ σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε χθες με συντριπτική πλειοψηφία για άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς και απαίτησε πρόσβαση της βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας και προστασία των αμάχων. Το ψήφισμα, που συνέταξαν αραβικά κράτη, δεν είναι δεσμευτικό αλλά έχει πολιτική βαρύτητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

