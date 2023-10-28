Το Starlink του Έλον Μασκ θα παράσχει δορυφορικό Ίντερνετ στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Έλον Μασκ δήλωσε σήμερα ότι το δορυφορικό σύστημα Starlink της εταιρείας του, της SpaceX, θα παράσχει τηλεπικοινωνιακή σύνδεση στους «διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς αρωγής» που εργάζονται στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μασκ διευκρίνισε ότι δεν είναι σαφές ποιος ελέγχει το διαδίκτυο στη Γάζα όμως «γνωρίζουμε πως κανένας τερματικός σταθμός δεν έχει ζητήσει σύνδεση σε αυτήν την περιοχή».

Το μπλακάουτ στην τηλεφωνία και το διαδίκτυο απομόνωσε τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και μεταξύ τους. Είναι αδύνατον να τηλεφωνήσει κανείς σε συγγενείς, να καλέσει ασθενοφόρα ή να συνεννοηθεί με τους συνεργάτες του στον θύλακα αυτόν, καθώς ο Ισραήλ διεύρυνε τις αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

