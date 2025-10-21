Έντονη είναι η αντίδραση της Ελλάδας για το φιλανθρωπικό γκαλά το περασμένο Σάββατο στο Βρετανικό Μουσείο, στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η πολυτελής δεξίωση στο πλαίσιο του Pink Ball που περιελάμβανε δείπνο, μουσική και ροζ διακόσμηση και συγκέντρωσε 800 celebrities της βρετανικής καλλιτεχνικής και πολιτικής ζωής - με την πρόσκληση να αγγίζει τις 2.000 λίρες - όπως ήταν φυσικό προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Αυτό ήταν το δεύτερο λαμπερό γκαλά που διοργανώνει το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις με την ελληνική πλευρά.

Η ελληνική πλευρά, μέσω του υπουργείου Πολιτισμού, χαρακτήρισε το φιλανθρωπικό αυτό γκαλά, όπως έχει βαφτιστεί, ως «προσβητική ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τα εκθέματα». Παράλληλα, η μία μόνο φωτογραφία από το εσωτερικού του Μουσείου που δημοσιεύτηκε, στην ουσία αποκρύφτηκε από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για προφανείς λόγους.

Παρών και ο επικεφαλής της καμπάνιας για την επιστροφή των Γλυπτών

«Το Βρετανικό Μουσείο δεν το σχολιάζει» ενώ σε χθεσινή επικοινωνία του με την ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η προστασία της συλλογής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ότι κάθε αίτημα χρήσης των αιθουσών αξιολογείται αυστηρά βάσει κινδύνων και σεβασμού προς τα εκθέματα».

Να σημειωθεί ότι και η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Τζάνετ Σούζμαν δήλωσε ότι «η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δεν έχει άδικο να διαμαρτύρεται, χαρακτηρίζοντας το δείπνο μάλλον προκλητικό» ενώ υπογράμμισε ότι «τα Γλυπτά εκπέμπουν ισχύ μέσα από την ακινησία και το συμβολισμό τους», προσθέτοντας ωστόσο πως ακόμη και τέτοια γεγονότα οδηγούν στο να τα γνωρίσει περισσότερος κόσμος.

Το συγκεκριμένο δείπνο, με πολύ υψηλό εισιτήριο, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο φιλανθρωπικής οργάνωσης με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για την ανακαίνιση του Βρετανικού Μουσείου ενώ είχε καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, ενώ αίσθηση προκαλεί ότι παρευρέθηκε και ο Εντ Βέιζι, επικεφαλής της καμπάνιας Parthenon Project για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.