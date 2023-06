Σοκ στην Αίγυπτο: Μάνα σκότωσε και έφαγε τον 5χρονο γιο της

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αίγυπτο το φριχτό έγκλημα μίας 30χρονης, η οποία σκότωσε και έφαγε το ίδιο της το παιδί.

Η αδιανόητη δολοφονία έγινε στα τέλη Απριλίου στην επαρχία Sharqiya, στο Δέλτα του Νείλου, όπου έμενε μόνη η 30χρονη (είχε χωρίσει με τον σύζυγό της εδώ και τρία χρόνια) μαζί με το 5χρονο αγοράκι της.

Σήμερα, σε δικαστήριο της Αιγύπτου αναβιώνει το σοκαριστικό έγκλημα, καθώς δικάζεται η παιδοκτόνος μητέρα.

She killed her child and ate his flesh in Egypt.. The mother talks about the horrific crimehttps://t.co/P7v8YgbN5T