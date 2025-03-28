Στη δημοσιότητα έρχεται ένα βίντεο που δείχνει τη συγκλονιστική στιγμή της βύθισης του τουριστικού υποβρύχιο «Sindbad» στο οποίο έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά από τους συνολικά 45 που επέβαιναν.

Στο βίντεο φαίνεται το τουριστικό υποβρύχιο να καλύπτεται σταδιακά με νερό με όσους βρίσκονταν στο κατάστρωμα να προσπαθούν να βγουν στη στεριά πριν το υποβρύχιο βυθιστεί. Οι επιβάτες ακούγονται τρομοκρατημένοι να ουρλιάζουν.

‘Quiet, quiet, quiet!": video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada



The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.



Six people died, two of them - children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2025

Οι αιγυπτιακές αρχές ανέκριναν το πλήρωμα του υποβρυχίου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Το Sindbad λειτουργούσε ως τουριστικό υποβρύχιο επί σειρά ετών και ξεναγούσε τους τουρίστες στους κοραλλιογενείς υφάλους στα ανοιχτά της πόλης - θέρετρο της Χουργκάντα.

Ο υποστράτηγος Amr Hanafi, κυβερνήτης της Ερυθράς Θάλασσας, είπε ότι οι 45 επιβάτες του Sindbad ήταν από τη Ρωσία, την Ινδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Στο πλοίο επέβαιναν επίσης πέντε Αιγύπτιοι μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τον ίδιο οι έξι που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι Ρώσοι, αλλά τα πλήρη στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το υποβρύχιο διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας και ο καπετάνιος είχε τα σωστά «επιστημονικά πιστοποιητικά».

Η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων της Ρωσίας ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι το υποβρύχιο προσέκρουσε σε ύφαλο και στη συνέχεια έχασε την πίεση ενώ βρισκόταν σε βάθος 20 μέτρων (65 πόδια).

