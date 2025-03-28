Pride: Ο Ορμπάν απαγόρευσε την Παρέλαση Υπερηφάνειας

Με νόμο που πρότεινε το κυβερνών κόμμα Fidesz στην Ουγγαρία - και ψηφίστηκε πρόσφατα από το κοινοβούλιο της χώρα -απαγορεύτηκε στη χώρα η Παρέλαση Υπερηφάνειας (Pride) από μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Το ουγγρικό κοινοβούλιο υπερψήφισε τον νόμο που απαγορεύει την πορεία Pride με το αιτιολογικό ότι είναι επιβλαβής για τα παιδιά.

Ο επίμαχος νόμος προβλέπει ότι η αστυνομία επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κάμερες αναγνώρισης για την ταυτοποίηση ανθρώπων που συμμετέχουν στην εκδήλωση και να επιβάλει πρόστιμα στους συμμετέχοντες.

Οι διοργανωτές πάντως έχουν δηλώσει ότι, παρά την απαγόρευση, θα πραγματοποιήσουν την φετινή πορεία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιουνίου.

Αντιδράσεις από 22 πρεσβείες στη Βουδαπέστη (όχι των ΗΠΑ)

Η νομοθεσία έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες καθώς οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι, στην πραγματικότητα, ο νόμος περιορίζει την ελευθερία του συναθροίζεσθαι.

Περισσότερες από 20 πρεσβείες στη Βουδαπέστη εκφράζουν την ανησυχία τους με κοινή επιστολή - οι ΗΠΑ δεν συγκαταλέγονται στις υπογράφουσες χώρες.

Η ανακοίνωση συνυπογράφεται από 22 πρεσβείες, περιλαμβανομένων των πρεσβειών της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και αναφέρει:«Εμείς, οι υπογράφουσες πρεσβείες ανησυχούμε βαθιά για τη νομοθεσία...που έχει ως αποτέλεσμα τους περιορισμούς στο δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και της ελευθερίας της έκφρασης».

Οι πρεσβείες επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αναφέρουν ότι είναι «ταγμένες να σέβονται, να προστατεύουν και να ικανοποιούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου».

Ο Μάικλ Ο'Φλάχερτι, Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενός ανεξάρτητου θεσμού που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, έχει εκφράσει την «έντονη ανησυχία» του για τον νόμο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα νεοσύστατο κόμμα που κερδίζει έδαφος ενόψει των εκλογών του 2026, έχει ασκήσει κριτική εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και έχει δεσμευτεί να πατάξει τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

