Ουκρανικό: Νέα σύνοδος «των προθύμων» στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου

Οι υπουργοί Άμυνας «των προθύμων» χωρών που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα ξανασυναντηθούν στις 10 Απριλίου στις Βρυξέλλες προκειμένου να δώσουν μια πρώτη μορφή στις μελλοντικές εγγυήσεις για το Κίεβο στην περίπτωση που επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, έγινε σήμερα γνωστό από το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

Η σύνοδος αυτή του «συνασπισμού των προθύμων» του οποίου ηγούνται το Λονδίνο και το Παρίσι, θα λάβει χώρα μετά τη συνάντηση κορυφής περίπου 30 ευρωπαϊκών χωρών που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, στο Παρίσι.

Αυτή η έντονη διπλωματική δραστηριότητα σημειώνεται την ώρα που η Ουάσινγκτον, που θέλει να εξασφαλίσει με κάθε τίμημα κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, πραγματοποιεί μια θεαματική προσέγγιση με τη Μόσχα, προκαλώντας φόβους στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους ότι θα επιτευχθεί συμφωνία χωρίς αυτούς.

Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί προτείνουν να αναπτυχθεί μια δύναμη ευρωπαϊκών χωρών στην Ουκρανία προκειμένου να αποτελέσει «δύναμη διασφάλισης» ώστε να αποφευχθεί μια επανάληψη της σύγκρουσης από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός.

Η πρόταση αυτή «δεν συναντά ομοφωνία», παραδέχθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που ανακοίνωσε μια αποστολή των αρχηγών του γαλλικού και του βρετανικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία «τις προσεχείς ημέρες» κυρίως για να προετοιμάσουν «αυτό που θα είναι η μορφή του ουκρανικού στρατού» ο οποίος παραμένει, όπως είπε, «η κύρια εγγύηση ασφάλειας» της χώρας.

Η συνάντηση των υπουργών Άμυνας στις 10 Απριλίου θα διεξαχθεί την παραμονή μιας νέας συνόδου, πάντα στις Βρυξέλλες, της Ομάδας επαφής που συντονίζει τη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία (UDCG), σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

