Οι ισραηλινές ενέργειες στην Λωρίδα της Γάζας, περιλαμβανομένων των αεροπορικών βομβαρδισμών σε κατοικημένες περιοχές όπου έχουν σκοτωθεί άμαχοι, «έχουν χαρακτηριστικά θηριωδίας», ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

«Υπάρχει μια ανελέητη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Οι πολεμικές ενέργειες που βλέπουμε έχουν χαρακτηριστικά θηριωδίας», δήλωσε από τη Γενεύη ο εκπρόσωπος του OCHA, Γενς Λέρκε.

Ο ίδιος επισήμανε την επανέναρξη επιθέσεων με ρουκέτες από παλαιστινιακές φατρίες στη Γάζα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 855 Παλαιστίνιοι - στην πλειοψηφία τους άμαχοι - έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 18 Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν και πάλι τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του θύλακα.

Την ίδια περίοδο από τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ εναντίον της Γάζας έχουν τραυματιστεί 1.869 άνθρωποι.

Ο συνολικός απολογισμός από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέρχεται σε 50.208 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

