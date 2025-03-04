Οι Άραβες ηγέτες συμφώνησαν σήμερα να δημιουργήσουν ένα ταμείο για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας, η οποία καταστράφηκε από τον πόλεμο, απευθύνοντας έκκληση στη διεθνή κοινότητα να συνεισφέρει σε αυτό για να επιταχυνθεί η διαδικασία της ανοικοδόμησης.

Σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, το ταμείο "θα λάβει οικονομικές δεσμεύσεις από όλες τις δωρήτριες χώρες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα" για να φέρει εις πέρας το σχέδιο ανοικοδόμησης στο παλαιστινιακό έδαφος.

Οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν σήμερα για τις "ειδεχθείς" προσπάθειες εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού από τη γη του, χαρακτηρίζοντάς τες "απειλή" για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, στο τέλος μια έκτακτης συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο.

"Κάθε ειδεχθής προσπάθεια εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού ή προσάρτησης ενός τμήματος των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών θα βυθίσει την περιοχή σε μια νέα φάση συγκρούσεων, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη απειλή για την ειρήνη" στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου.

Οι Άραβες ηγέτες απηύθυναν έκκληση επίσης να ενωθούν οι Παλαιστίνιοι υπό την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, κάτι που αποκλείει τη Χαμάς.

