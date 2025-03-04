Ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του πρεσβευτή στο ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε σήμερα πως σκοπεύει να εργαστεί για την ενίσχυση της Συμμαχίας, διαβεβαιώνοντας πως ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει αφοσιωμένος στη Βορειοατλαντική Συμμαχία

Εφόσον εγκριθεί ο διορισμός, «θα εργαστώ ακαταπόνητα για την ενίσχυση της Συμμαχίας, τη διαφύλαξη της ασφάλειας του αμερικανικού λαού και την προάσπιση του ρόλου της χώρας ως φάρος ελευθερίας», είπε ο Μάθιου Γουίτακερ κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αφοσιωμένες στο ΝΑΤΟ και στην ειρήνη δια της ισχύος», είπε.

Ο 55χρονος Γουίτακερ, δικηγόρος με μικρή εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, εργάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων τριών μηνών – από τα τέλη του 2018 έως τις αρχές του 2019 – που διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης.

Η έγκριση του διορισμού του στη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ θεωρείται τυπική διαδικασία, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, σε μια περίοδο εντάσεων που έχει πυροδοτήσει η προσέγγιση Ουάσινγκτον-Μόσχας η οποία έχει σοκάρει τους Ευρωπαίους και αφήνει την Ουκρανία όλο και πιο ευάλωτη εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από τους ευρωπαίους εταίρους του στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους, δεδομένου ότι αρκετοί εξ αυτών δεν εκπληρώνουν τον στόχο του 2% του ΑΕΠ τους, ενώ οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν σχεδόν τα 2/3 του προϋπολογισμού της Συμμαχίας. Ο αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, στόχο που δεν φθάνουν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η αναφορά του Τραμπ ότι δεν ήταν σίγουρος εάν οι ΗΠΑ θα έπρεπε να δαπανούν το παραμικρό για το ΝΑΤΟ, πυροδότησε ακόμη και εικασίες για ενδεχόμενη αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία, αν και η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει στον πρόεδρο της χώρας να το πράξει μονομερώς.

Ο Μάθιου Γουίτακερ είπε πως, εφόσον εγκριθεί ο διορισμός του, σκοπεύει να επισκεφθεί κάθε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ εντός των πρώτων 30 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του, προκειμένου να έχει διαβουλεύσεις σχετικά με την αξίωση του Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

