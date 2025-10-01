Αιφνιδιαστική επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας στην Ουκρανία

Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Η πριγκίπισσα Άννα πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία την Τρίτη, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στα παιδιά και τις οικογένειες που δοκιμάζονται από τον πόλεμο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η 75χρονη αδερφή του Βασιλιά Καρόλου συναντήθηκε στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο συζήτησαν θέματα, όπως η συνεχιζόμενη υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία. Μάλιστα, η πριγκίπισσα παρέδωσε στον πρόεδρο έναν φάκελο με την κόκκινη βασιλική σφραγίδα, ο οποίος πιθανολογείται ότι περιείχε μια προσωπική επιστολή από τον βασιλιά Κάρολο.

🇬🇧🤝🏻🇺🇦



The Princess Royal hands a letter to President Volodymyr Zelensky during a meeting at St. Sophia's Cathedral in Kyiv, to discuss the UK's support for Ukraine and the country's ongoing resistance, yesterday! pic.twitter.com/sVJdhKuhXf — Princess Anne & Sir Tim Laurence ✨ (@TheLaurences_) September 30, 2025

Η μυστική αυτή αποστολή δεν ανακοινώθηκε εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας. Η πριγκίπισσα Άννα έφτασε την ουκρανική πρωτεύουσα με τρένο και κατά τη διάρκεια της παραμονής της απότισε φόρο τιμής στο μνημείο για τα περισσότερα από 650 παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Συνοδευόμενη από την πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, άφησε ένα αρκουδάκι ως φόρο τιμής, αναφέροντας πως η κόρη της, Ζάρα Τίνταλ, είχε το ίδιο όταν ήταν παιδί.

Το πρόγραμμα της πριγκίπισσας περιελάμβανε επίσης συνομιλίες με παιδιά από την Ουκρανία που έχουν εκτοπιστεί ή απελαθεί από τη Ρωσία. Επιπλέον, επισκέφθηκε ένα κέντρο αποκατάστασης, όπου συνάντησε βετεράνους που επιστρέφουν από το μέτωπο.

Πηγή: skai.gr

