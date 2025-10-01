Σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι γράφουν σε πληκτρολόγια, έχει σημασία ο γραφικός χαρακτήρας; Ινδικό δικαστήριο αποφαίνεται πως ναι, ειδικά αν αυτός που γράφει δυσανάγνωστα είναι γιατρός.

Τα αστεία για τον κακό γραφικό χαρακτήρα των γιατρών, που μόνο οι φαρμακοποιοί μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν, είναι κοινά σε όλο τον κόσμο. Η απόφαση που τονίζει τη σημασία της καθαρής γραφής ήρθε πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο του Παντζάμπ και της Χαριάνα, το οποίο αποφάνθηκε ότι «η ευανάγνωστη ιατρική συνταγή είναι θεμελιώδες δικαίωμα», καθώς μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε για μια υπόθεση που δεν είχε σχέση με τον γραπτό λόγο. Αφορούσε ισχυρισμούς για βιασμό, απάτη και πλαστογραφία με θύμα μια γυναίκα και ο δικαστής Τζασγκουρπρίτ Σινγκ Πούρι εκδίκασε την αίτηση του άνδρα για εγγύηση.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας της είχε πάρει χρήματα υποσχόμενος μια κυβερνητική θέση, έκανε ψεύτικες συνεντεύξεις μαζί της και την εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, είπε ότι είχαν συναινετική σχέση και η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο λόγω οικονομικών διαφορών.

Ο δικαστής Πούρι είπε ότι όταν εξέτασε την ιατροδικαστική έκθεση – η οποία συντάχθηκε από κυβερνητικό γιατρό που είχε εξετάσει τη γυναίκα - τη βρήκε ακατανόητη.

«Συγκλόνισε τη συνείδηση αυτού του δικαστηρίου, καθώς ούτε μια λέξη ούτε ένα γράμμα δεν ήταν ευανάγνωστο» έγραψε στην απόφαση.

Το BBC είδε αντίγραφο της απόφασης που περιλαμβάνει την έκθεση και μια συνταγή δύο σελίδων που δείχνει το δυσανάγνωστο γράψιμο του γιατρού.

«Σε μια εποχή που η τεχνολογία και οι υπολογιστές είναι εύκολα προσβάσιμοι, είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι οι κυβερνητικοί γιατροί εξακολουθούν να γράφουν συνταγές με το χέρι, οι οποίες δεν μπορούν να διαβαστούν από κανέναν εκτός ίσως από ορισμένους φαρμακοποιούς», έγραψε ο δικαστής Πούρι.

Το δικαστήριο ζήτησε από την κυβέρνηση να συμπεριλάβει μαθήματα γραφής στο πρόγραμμα σπουδών της ιατρικής σχολής και να ορίσει διετές χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία ψηφιοποιημένων συνταγών.

Μέχρι να συμβεί αυτό, όλοι οι γιατροί πρέπει να γράφουν τις συνταγές καθαρά με κεφαλαία γράμματα, δήλωσε ο δικαστής Πούρι.

Ο πρόεδρος του Ινδικού Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος έχει περισσότερους από 330.000 γιατρούς ως μέλη, δήλωσε στο BBC ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα.

Ο ίδιος λέει ότι στις μεγάλες πόλεις οι γιατροί χρησιμοποιούν ψηφιακές συνταγές, αλλά κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο στις αγροτικές περιοχές. «Είναι γνωστό ότι πολλοί γιατροί έχουν κακό γραφικό χαρακτήρα, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότεροι γιατροί είναι πολύ απασχολημένοι, ειδικά σε γεμάτα δημόσια νοσοκομεία» λέει.

«Έχουμε συστήσει στα μέλη μας να γράφουν τις συνταγές με έντονα γράμματα που θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους φαρμακοποιούς. Ένας γιατρός που βλέπει επτά ασθενείς την ημέρα μπορεί να το κάνει, αλλά αν βλέπεις 70 ασθενείς την ημέρα, δεν μπορείς να το κάνεις» προσθέτει.

